20:00 10 ноября 2017 0

Кудрин призвал развивать несырьевой экспорт Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Во время визита в Тюмень председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин призвал заняться развитием креативных профессий, а не опираться только на продажу сырья. Заявление прозвучало во время конференции Calvert Forum, на которой федеральные спикеры также назвали самые доходные профессии будущего и анонсировали проект «Мастера России», поддержанный «Газпром нефтью».

Открывшаяся 10 ноября двухдневная Международная конференция Calvert Forum Siberia, организованная при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», собрала в молодежном центре «Космос» урбанистов, архитекторов, IT-специалистов, художников, предпринимателей, руководителей органов власти и культурных организаций. Эти профессии, по мнению Алексея Кудрина, являются опорой мировой экономики. «Инновационно-креативный сектор в период глобального кризиса ежегодно растет на 14%», — заявил он и пояснил, что с творческого потенциала можно получать неплохую коммерческую выгоду.

Кудрин отметил, что инновационно-креативный сектор объединяет кино и телевидение, искусство, моду, дизайн, архитектуру, издательское дело, СМИ и мультимедиа.

«Чтобы стать растущей экономикой, нам нужно удвоить несырьевой экспорт в ближайшие 5-6 лет и показать, что мы можем производить востребованные в мире товары и услуги», — пояснил Кудрин.

Во время форума гости анонсировали проект «Мастера России», который должен взрастить креативную индустрию. В следующем году специалисты отберут более 10 тысяч участников по всей России. Молодым предпринимателям обещают поддержку и обучение в создании полноценного товара или услуги, готового экспортироваться, в том числе, за рубеж.

На мероприятии присутствовали высокопоставленные гости Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«В эпоху четвертой промышленной революции креативные идеи и инновационные решения становятся важной составляющей развития не только регионов, но и России в целом. „Газпром нефть“ выступает активным участником процесса формирования новых направлений бизнеса и поддерживает креативный сектор экономики. Сотрудничество с Calvert Forum Siberia позволяет нам эффективно поддерживать диалог с молодой аудиторией и мотивировать её на реализацию проектов, направленных на преображение регионов. Наш опыт поддержки креативных индустрий показывает, что именно участники форума и их идеи являются важными факторами позитивных изменений в нашей стране», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Проект «Мастера России» предполагает проведение исследования социальной среды в регионах, создание единой базы и интерактивной карты проектов. В течение следующего года пройдет четыре региональных форума для молодых бизнесменов. Итоговый сбор пройдет в Москве.

В работе Calvert Forum и презентации проекта принял участие и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Глава региона высоко оценил перспективы проекта «Мастера России». «Тема формирования креативной экономики очень актуальна для Тюменской области, — заявил губернатор Владимир Якушев. — И задача властей — создать условия для развития этого направления. Поэтому мы вкладываем ресурсы в развитие человеческого капитала, повышаем конкурентоспособность наших высших учебных заведений. Образование — основа и фундамент, оно должно соответствовать требованиям времени».

Якушев отметил, что для начинающих предпринимателей важной площадкой для воплощения инноваций стал тюменский технопарк. Глава региона особо отметил работу с молодежными инициативами в сфере предпринимательства регионального Агентства инфраструктурного развития. «У нашего региона большой потенциал в сфере креативных индустрий, и мы намерены его активно развивать, в том числе благодаря проектам компании „Газпром нефть“», — подчеркнул губернатор Владимир Якушев.