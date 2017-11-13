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Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
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13 ноября 2017
17:44  13 ноября 2017 0

Пермский политик заступился за Собчак, Гордон и блондинок перед Киселевым

Киселев Дмитрий, киселев дмитрий
В Перми не одобрили критику кандидатов-блондинок со стороны Дмитрия КиселеваФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Политик Константин Окунев раскритиковал телеведущего Дмитрия Киселева. Пермяк заступился за блондинок, которые надеются стать президентом.

Лидер движения «Выбор», экс-депутат Заксобрания и бывший кандидат в губернаторы Константин Окунев на своей странице в Facebook сообщил, что накануне посмотрел отрывок передачи «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 1». Политика возмутило предвзятое отношение ведущего к Ксении Собчак и Екатерине Гордон, объявившим о намерении баллотироваться в президенты России.

Пресс-конференция кандидата в губернаторы Пермского края Константина Окунева. Пермь, Окунев Константин
Константин Окунев убежден, что светлые волосы — это еще не повод для критики
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Блондинки-то чем товарищу Киселеву не угодили? Ну прям брызгал слюной от ненависти в адрес светловолосых женщин. И все пассажи к блондинкам исключительно в негативной коннотации. В своем нежелании признавать право женщин на участие в выборах президента, Киселев даже готов к радикальному левому развороту. Как он нахваливает в этом же сюжете КПРФ, противопоставляя товарища Зюганова (лидера компартии Геннадия Зюганова — прим. ред.) кандидатам-блондинкам!» — написал Окунев.

Пермяк предположил, что Дмитрий Киселев судит лишь по анекдотам о блондинках, которые должны теперь обидеться на телеведущего. Самого Окунева подозревают в планах сотрудничать с избирательным штабом Ксении Собчак. Корреспонденту «URA.RU» политик пояснил, что лишь хотел заступиться за Собчак и Гордон, которые имеют полное право на выдвижение в президенты.

Отметим, телеведущая Ксения Собчак в октябре объявила, что намерена участвовать в выборах президента России. Свою кандидатуру она ассоциирует с отсутствующей в бюллетене графой «против всех». В конце месяца о своем выдвижении заявила другая теледива — Екатерина Гордон. Он отметила, что является единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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