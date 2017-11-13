21:00 13 ноября 2017 0

Многие в России вообще не будут доживать до пенсии, прогнозируют эксперты pixabay.com

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Понедельник! И вот самое главное к этому часу:

Владимир Путин уже точно будет участвовать в президентских выборах. Кремлю осталось только решить где и как об этом объявит президент.

Российскую экономику хотят спасать с помощью пенсионеров и женщин. В правительстве разрабатывают план включения в экономику пожилых людей. Но эксперты твердят, что такая идея не пойдет на пользу пенсионерам. Читайте, почему.

«Голого осужденного под издевательские угрозы заставляли макать голову в унитаз». Автор системы пыток в уральской ИК-2 осужден на длительный срок. Мужчина создал систему, при которой одни зэки наделялись правами унижать и избивать других.

Дмитрий Медведев «выделился» на общей фотографии международного саммита. Посмотрите, как.

Курганский «Ганнибал Лектер», откусивший знакомой уши и нос, расплакался на ток-шоу «Первого канала». История оказалась неоднозначной.

На картине 1860 года интернет- пользователи обнаружили девушку с iPhone. Но любителей гаджетов ждет разочарование.