19:32 13 ноября 2017 0

Анатолий Ежков утверждает, что пытался спасти подругу от наркотиков Фото: скрин передачи «Мужское и Женское», «Первый канал»

Курганец Анатолий Ежков, который откусил знакомой уши и нос, рассказал свою версию чудовищного инцидента для передачи «Мужское и Женское». По словам Ежкова, с пострадавшей медсестрой Ириной Гончар он был знаком с января 2016 года и состоял в интимных отношениях, а она была наркоманкой.

После одной из встреч женщина якобы предложила ему наркотик, повышающий сексуальные ощущения. Это произошло в машине, в поле. Как рассказал Ежков, она укололась и уколола его, но выбежала из машины на трассу, испугавшись, что он сообщит в полицию. В общежитии, где произошел инцидент, соседи мужчины видели Ирину неоднократно и ранее слышали ссоры пары. Чтобы усмирить гостью, Ежков однажды сам вызывал полицию, рассказала соседка. В остальное время мужчина вел себя тихо и неприметно. По словам Ежкова, 21 октября Ирина сама напала на него в комнате общежития — била его током оголенных проводов. Мужчина признался, что укусил свою подругу, но всего два раза: в щеку и нос.

На ток-шоу пострадавшей пообещали помощь пластического хирурга Фото: скрин программы «Мужское и Женское», «Первый канал»

Он сообщил, что ранее пытался спасти подругу от наркотиков, «обращался к сожителю Ирины, к ее коллегам, но всем было безразлично». «Ненавижу ее, не хочу с ней больше видеться. Она оказалась просто тварью, просто пользовалась мной», — утирая слезы, заявил Ежков журналистам. Как ранее писало «URA.RU», Ежков, находясь под подпиской о невыезде, отправился на машине в Москву на съемки ток-шоу, но был объявлен в розыск и задержан в районе в Чувашской республики. Теперь он находится под стражей.

В студии ток-шоу показали фрагменты переписки Ирины в соцсетях с другими пользователями, где женщина пишет, как «оттопырилась вчера и еле работает», а также о сексе «под чепухой». Однако главврач детской поликлиники Елена Голуб сообщила, что Ирина регулярно проходила медосмотры, на учете не состояла, к наркопрепаратам доступа не имела. Дочь пострадавшей Елена также утверждает, что ее мать не принимала наркотики, а Анатолий пытался ее задушить и съесть.

Эксперты ток-шоу сошлись во мнении, что «простой секс сорокалетних» не устроил любвеобильную женщину и под воздействием наркотиков пара «перешла грань» острых ощущений. Сама Ирина Гончар в съемках не участвовала, она находится под защитой государства.

Отметим, ранее Курган потрясла история о том, как 45-летний Ежков в наркотическом опьянении четыре часа истязал свою знакомую в комнате общежития вечером 21 октября. С женщиной он встречался и активно переписывался в социальных сетях. У пострадавшей откушены уши, надкушен нос, имеются многочисленные укусы по лицу и по всему телу, сломано ребро, травма головы. Как рассказала жертва «URA.RU», истязатель бил ее ногами, пытался задушить, «но руки скользили из-за крови». По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Ежкову грозит срок до восьми лет колонии. Он также обвиняется в незаконном хранении наркотических средств. У следствия есть вопросы и к пострадавшей, в доме которой проводили обыск с собаками. После публикации «URA.RU» федеральные СМИ устроили в Кургане битву за главных героев инцидента.