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13 ноября 2017
Главные новости Москвы
18:35  13 ноября 2017 0

Медведев «испортил» общее фото на международном саммите. ФОТО, ВИДЕО

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий
Медведев уже не раз попадался на неправильном рукопожатии на саммитеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запутался в коллективном рукопожатии на саммите АСЕАН в Маниле. Пользователи социальных сетей заметили, что российский политик уже не в первый раз «испортил» общее фото участников форума.

Для фотографии участникам было необходимо по традиции поприветствовать друг друга со скрещенными руками, однако Медведев просто расставил их в сторону, пишет Life.ru. Фотографии и видео с мероприятия моментально разлетелись по соцсетям и собрали множество ироничных комментариев.

Пользователи в Сети вспомнили, что премьер с 2010 года посещает саммит и уже не раз попадался на неправильном рукопожатии. Однако в 2014 году он угадал с позой для фотографии.

Отметим, президент США Дональд Трамп также не сразу сориентировался в рукопожатии. Это видно по видеозаписи, опубликованной на официальной странице Госдепартамента Штатов в Twitter.

Ранее Медведев на саммите АСЕАН облачился в филиппинскую национальную рубашку баронг тагалог для общей фотографии. Во время съемки российский премьер оказался вблизи Дональда Трампа, пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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