Медведев «испортил» общее фото на международном саммите. ФОТО, ВИДЕО

18:35 13 ноября 2017 0

Медведев уже не раз попадался на неправильном рукопожатии на саммите Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запутался в коллективном рукопожатии на саммите АСЕАН в Маниле. Пользователи социальных сетей заметили, что российский политик уже не в первый раз «испортил» общее фото участников форума.

Для фотографии участникам было необходимо по традиции поприветствовать друг друга со скрещенными руками, однако Медведев просто расставил их в сторону, пишет Life.ru. Фотографии и видео с мероприятия моментально разлетелись по соцсетям и собрали множество ироничных комментариев.

Пользователи в Сети вспомнили, что премьер с 2010 года посещает саммит и уже не раз попадался на неправильном рукопожатии. Однако в 2014 году он угадал с позой для фотографии.

Отметим, президент США Дональд Трамп также не сразу сориентировался в рукопожатии. Это видно по видеозаписи, опубликованной на официальной странице Госдепартамента Штатов в Twitter.

Ранее Медведев на саммите АСЕАН облачился в филиппинскую национальную рубашку баронг тагалог для общей фотографии. Во время съемки российский премьер оказался вблизи Дональда Трампа, пишет «Национальная служба новостей».