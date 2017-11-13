На картине 1860 года обнаружили девушку с iPhone. ФОТО

17:47 13 ноября 2017 0

Современный гаджет пользователи спутали с маленьким молитвенником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи соцсетей обнаружили предмет, похожий на iPhone, на картине австрийца Фердинанда Георга Вальдмюллера «Ожидаемая» 1860 года. По предположениям внимательных пользователей, гаджет держит в руках героиня полотна.

На картине изображена девушка, которая пристально смотрит на объект в руках, пишет Life.ru. Пользователь Twitter Питер из Великобритании обратил внимание, что героиня ведет себя точь-в-точь как современные люди со смартфонами. Впрочем, поклонников конспирологических теорий ждет разочарование: на самом деле девушка держит маленький молитвенник.

Ранее в одной из художественных коллекций во Франции искусствоведы нашли эскиз, предположительно, с изображением обнаженной Моны Лизы. Картина нарисована углем и сделана в студии Леонардо Да Винчи.