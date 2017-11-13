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13 ноября 2017
12 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:22  13 ноября 2017 0

СМИ узнали о решении Путина баллотироваться на новый срок

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Для Владимира Путина пишут сценарий выдвижения на президентские выборыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах, но пока окончательно не решен вопрос, где и как он об этом объявит. Сейчас в Кремле обсуждают этот вопрос, пишет РБК.

Основная концепция заключается в том, что действующий президент заявит о намерении баллотироваться на следующий срок после того, как Совет Федерации назначит кампанию (произойдет это в период с 7 по 17 декабря), сообщили изданию федеральные чиновники. Предполагается, что Путин может заявить о своем решении до съезда «Единой России» (состоится 22—23 декабря) и ежегодного Форума действий ОНФ, который также намечен на декабрь. Не исключен вариант, что действующий глава государства может заявить о желании участвовать в предвыборной кампании не раньше января.

Предвыборная кампания Путина будет максимально короткой по времени, — полагают собеседники РБК, — его победа не вызывает сомнений, поэтому нет необходимости торопиться с заявлением об участии в выборах.

Путин может сделать заявление об участии в выборах во время поездки в один из регионов (скорее всего он ответит на вопрос какого-либо рабочего) или же во время мероприятия с участием известных людей. «Какой бы сценарий ни был выбран, нужный медийный эффект все равно будет достигнут», — считают источники издания, близкие к Кремлю.

Приоритетным сценарием считается, что Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем. Он имеет серьезную поддержку в обществе, она шире, чем поддержка «Единой России». К тому же глава государства позиционирует себя в качестве президента всех россиян, поэтому логично, что будет выбран сценарий самовыдвижения «при широкой народной поддержке».

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что в связи с тем, что у Путина в течение последнего года наблюдается стабильно высокий рейтинг, то у президента есть максимальная свобода выбора сценария выдвижения.

«Цель, на мой взгляд, не в том, чтобы сделать его кампанию максимально короткой, а в том, чтобы выборные дискуссии шли в отведенный законом период, а не начинались задолго до кампании, как это делают некоторые политики. Время в этом смысле работает на главного кандидата», — резюмирует политолог.

На пресс-конференции 11 ноября Владимир Путин заявил, что пока не будет комментировать тему своего выдвижения на новый срок. «Время придет — поговорим», — заявил президент журналисту, который бросил в зал реблику, что все «уже устали ждать», когда Владимир Владимирович выскажется на эту тему.

Ранее о желании участвовать в президентских выборах заявила телеведущая Ксения Собчак.

Выборы президента России, напомним, пройдут в марте 2018 года.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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