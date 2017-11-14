02:09 14 ноября 2017 0

Полицейских и росгвардейцев разместят только в пустующих в каникулы комнатах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студентов российских вузов не планируется принудительно выселять из общежитий на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявили в понедельник, 13 ноября, представители Минобрнауки РФ.

«Информация о массовом выселении студентов вузов из общежитий на время проведении ЧМ-2018, распространенная в СМИ, не соответствует действительности», — цитирует «Интерфакс» официальное сообщение пресс-службы ведомства.

По информации Минобрнауки, сотрудников правоохранительных органов, привлекающихся для усиления охраны общественного порядка в городах, где пройдут матчи, разместят в тех комнатах студенческих общежитий, которые будут пустовать в период летних каникул.

Сам процесс размещения силовиков в общежитиях будет проведен «в максимально комфортных условиях» для оставшихся там студентов, да и такой способ расквартирования полицейских и росгвардейцев не является чем-то необычным и не нарушает учебного процесса, передает «Ридус».

Между тем, еще несколько дней назад стало известно, что Минобрнауки РФ разослало рекомендации ректорам вузов в городах, где пройдут игры ЧМ-2018. В письмах рекомендовано выселить из общежитий перед началом игр всех студентов, чтобы отдать их места сотрудникам Росгвардии и полиции.

Как ранее писало «URA.RU», Российский студенческий союз обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой проверить нарушение прав граждан и незаконность принудительного выселения студентов из общежитий