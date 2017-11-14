{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 ноября 2017
13 ноября 2017
04:18  14 ноября 2017 0

«Видимо, понятия о честности у нас разные». Родившийся на Урале писатель-юморист напомнил, как Задорнов скупал чужие тексты

Уроженец Камышлова Евгений Шестаков вспомнил о предложении Задорнова после его смертиФото: личная страница Евгения Шестакова в сети Facebook

Российский писатель-сатирик, артист Михаил Задорнов приобретал для своих выступлений тексты менее известных авторов и выдавал их за свои. Об этом рассказал писатель и блогер Евгений Шестаков.

«О покойных либо хорошо, либо ничего. Поэтому скажу ничего. То есть, просто информация без каких-либо оценок кого-либо и чего-либо, — написал автор на своей странице в сети Facebook. — Примерно десять лет назад. Женя Викторович Шестаков сидит в гостях у Михал Николаевича Задорнова. Который пригласил его для того, чтобы предложить писать ему тексты. Которые будут выходить под именем Михал Николаевича Задорнова, а Женя получит 500 долларов за каждый. Женя отказался. 2 свидетеля. Конфеты и чай были вполне себе ничего».

Фото: скиншот страницы Евгения Шестакова в сети Facebook

Запись вызвала неоднозначную реакцию среди читателей. Большая часть комментаторов сошлись во мнении, что такая правда о покойных необходима, чтобы знать как на самом деле знаменитости зарабатывают многомиллионные состояния. Однако нашлись и те, кто считает, что «просто информацией» данная запись была бы 10 лет назад, а сейчас это просто самопиар, и что писателю обязательно нужно было рассказать об этом «именно сейчас». На комментарии о том, что Задорнов предлагал честную работу, писатель ответил:

«Видимо, понятия о честности у нас разные».

Как ранее сообщало «URA.RU» Михаил Задорнов скончался 10 ноября после продолжительной болезни — у писателя было онкологическое заболевание, с которым он не смог справиться. Летом этого года после изнурительной для организма терапии сатирик отказался от дальнейшего лечения. Задорнов был одним из самых высокооплачиваемых российских юмористов: за одно выступление он получал до 35 тысяч евро.

Михаила Задорнова похоронят в Юрмале

Отметим, писатель-юморист Евгений Шестаков родился в Камышлове в 1964 году, однако в двухлетнем возрасте вместе с родителями покинул Свердловскую область — они переехали в Новокузнецк. В настоящее время писатель проживает в Подмосковье. В разное время он писал монологи, которые читали со сцены такие звезды отечественной сатиры и юмора, как Ефим Шифрин, Геннадий Хазанов, Михаил Евдокимов и многие другие. Лауреат премии «Триумф», премии клуба «12 стульев», московского кубка юмора и других наград.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров