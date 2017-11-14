04:18 14 ноября 2017 0

Уроженец Камышлова Евгений Шестаков вспомнил о предложении Задорнова после его смерти Фото: личная страница Евгения Шестакова в сети Facebook

Российский писатель-сатирик, артист Михаил Задорнов приобретал для своих выступлений тексты менее известных авторов и выдавал их за свои. Об этом рассказал писатель и блогер Евгений Шестаков.

«О покойных либо хорошо, либо ничего. Поэтому скажу ничего. То есть, просто информация без каких-либо оценок кого-либо и чего-либо, — написал автор на своей странице в сети Facebook. — Примерно десять лет назад. Женя Викторович Шестаков сидит в гостях у Михал Николаевича Задорнова. Который пригласил его для того, чтобы предложить писать ему тексты. Которые будут выходить под именем Михал Николаевича Задорнова, а Женя получит 500 долларов за каждый. Женя отказался. 2 свидетеля. Конфеты и чай были вполне себе ничего».

Фото: скиншот страницы Евгения Шестакова в сети Facebook

Запись вызвала неоднозначную реакцию среди читателей. Большая часть комментаторов сошлись во мнении, что такая правда о покойных необходима, чтобы знать как на самом деле знаменитости зарабатывают многомиллионные состояния. Однако нашлись и те, кто считает, что «просто информацией» данная запись была бы 10 лет назад, а сейчас это просто самопиар, и что писателю обязательно нужно было рассказать об этом «именно сейчас». На комментарии о том, что Задорнов предлагал честную работу, писатель ответил:

«Видимо, понятия о честности у нас разные».

Как ранее сообщало «URA.RU» Михаил Задорнов скончался 10 ноября после продолжительной болезни — у писателя было онкологическое заболевание, с которым он не смог справиться. Летом этого года после изнурительной для организма терапии сатирик отказался от дальнейшего лечения. Задорнов был одним из самых высокооплачиваемых российских юмористов: за одно выступление он получал до 35 тысяч евро.

Отметим, писатель-юморист Евгений Шестаков родился в Камышлове в 1964 году, однако в двухлетнем возрасте вместе с родителями покинул Свердловскую область — они переехали в Новокузнецк. В настоящее время писатель проживает в Подмосковье. В разное время он писал монологи, которые читали со сцены такие звезды отечественной сатиры и юмора, как Ефим Шифрин, Геннадий Хазанов, Михаил Евдокимов и многие другие. Лауреат премии «Триумф», премии клуба «12 стульев», московского кубка юмора и других наград.