{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,62
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 ноября 2017
13 ноября 2017
Главные новости Курганской области
19:33  14 ноября 2017 0

Зауральским аграриям выдали в два раза больше кредитов

Изменения на ипотечном рынке недвижимости Курганской области. Курган., сбербанк россии курган
Льготные кредиты выдают с помощью МинсельхозаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 2017 году предприятиям агропромышленного комплекса Курганской области Сбербанк выдал почти в два раза больше кредитов, чем годом ранее. Половина из них — под льготные проценты, сообщили «URA.RU» в управлении маркетинга и коммуникаций курганского отделения банка.

С января по ноябрь месяцев селяне получили 79 кредитов на общую сумму почти миллиард рублей. «Основным драйвером роста стали субсидии Министерства сельского хозяйства России, конечная ставка для заёмщика составляет не более 5%», — отмечает управляющий Курганским отделением Сбербанка Евгений Светлов. По его данным, с такими условиями было заключено 40 договоров на общую сумму 506 млн рублей. Из них на инвестиционные цели выдано более 70 миллионов.

В качестве показательного примера приводится кредит в размере 150 млн рублей, выданный на льготных условиях для финансирования строительства современного семенного завода агрохолдингу «Кургансемена». Завод обеспечит потребность сельхозпредприятий регионов России и Республики Казахстан в качественных семенах зерновых и зернобобовых культур высших репродукций. Его производительность — более 20 тысяч тонн семян в год.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров