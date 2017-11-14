Зауральским аграриям выдали в два раза больше кредитов

19:33 14 ноября 2017 0

Льготные кредиты выдают с помощью Минсельхоза Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 2017 году предприятиям агропромышленного комплекса Курганской области Сбербанк выдал почти в два раза больше кредитов, чем годом ранее. Половина из них — под льготные проценты, сообщили «URA.RU» в управлении маркетинга и коммуникаций курганского отделения банка.

С января по ноябрь месяцев селяне получили 79 кредитов на общую сумму почти миллиард рублей. «Основным драйвером роста стали субсидии Министерства сельского хозяйства России, конечная ставка для заёмщика составляет не более 5%», — отмечает управляющий Курганским отделением Сбербанка Евгений Светлов. По его данным, с такими условиями было заключено 40 договоров на общую сумму 506 млн рублей. Из них на инвестиционные цели выдано более 70 миллионов.

В качестве показательного примера приводится кредит в размере 150 млн рублей, выданный на льготных условиях для финансирования строительства современного семенного завода агрохолдингу «Кургансемена». Завод обеспечит потребность сельхозпредприятий регионов России и Республики Казахстан в качественных семенах зерновых и зернобобовых культур высших репродукций. Его производительность — более 20 тысяч тонн семян в год.