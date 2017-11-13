14:33 13 ноября 2017 0

В Ноябрьске обнаружены свиньи, зараженные африканской чумой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Африканская чума, обнаруженная у свиней Тюменской области, добралась до Ямала — в Ноябрьске выявлены трое животных, заразившихся инфекцией. Об этом 13 ноября, в понедельник, сообщили «URA.RU» в Ноябрьском центре ветеринарии.

В Ноябрьский свинокомплекс были завезены 90 голов свиней из ООО «Комплекс» Исетского района Тюменской области, где была впервые зарегистрирована вспышка свиной чумы. После известий об этом ветеринарная служба Ноябрьска ввела карантин.

Ветеринары взяли пробы у всех свиней городского свинокомплекса. Они будут отправлены в ближайшую вирусологическую лабораторию, расположенную в Ханты-Мансийском округе, в Нижневартовске. Но уже сегодня, для того чтобы избежать риска распространения африканской чумы, все доставленные свиньи из Тюменской области будут утилизированы. Сейчас ветеринарные врачи уехали в свинокомплекс, где под их присмотром проведут эвтаназию и кремацию животных.

Африканская чума или африканская лихорадка свиней относится к высшему классу опасности заразных болезней животных. Свиньи погибают от этого вирусного заболевания из-за отмирания внутренних органов, также сильно страдает кожа животных. Вирус опасности для человека не представляет.