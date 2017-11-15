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Главные новости Курганской области
17:50  15 ноября 2017 0

Герои «Спокойной ночи, малыши!» с Кокориным и Лисовским навестили больных детей в Шадринске

Для детей спел композитор Владимир ЩукинФото пресс-службы губернатора Курганской области

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин с сенатором Сергеем Лисовским приняли участие в благотворительной акции «Мир без слёз». Её организовал Банк ВТБ, который приобрел для Шадринской детской больницы новое оборудование. Для больных детей устроили концерт, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства области.

Банк профинансировал покупку портативной цветной цифровой ультразвуковой диагностической системы, ее уже начали использовать в больнице. Новая аппаратура стоит полтора миллиона рублей и позволяет проводить все виды ультразвуковых исследований, получая при этом точный результат. Алексей Кокорин и глава города Шадринска Людмила Новикова выразили благодарность руководителю дирекции Банка ВТБ (ПАО) по Челябинской и Курганской области Эдуарду Громову, а также всей финансовой организации.

Гости осмотрели больницу и новое оборудование
Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Глава региона также пообщался с маленькими пациентами. Для них в рамках благотворительной акции «Мир без слёз» банк ВТБ пригласил героев детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», композитора и исполнителя детских песен Владимира Щукина. Каждому ребенку гости вручили подарки — карандаши и раскраски.

Татьяна Жаткина
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