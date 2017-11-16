Крупнейший производитель хлеба в Тюмени АО «Тюменский хлебокомбинат» задолжал своим действующим и уволенным сотрудникам в общей сложности три млн рублей. Это нарушение выявила прокуратура Калининского округа города в ходе проверки в сентябре этого года.
Против генерального директора предприятия возбудили административное дело за повторное правонарушение. Дело в том, что ранее он уже привлекался к ответственности за невыплату зарплаты в установленный срок, но после этого вновь нарастил долги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
После первого случая совет директоров досрочно лишил его полномочий, назначив временно исполняющим обязанности. А накануне, за повторное правонарушение, суд и вовсе дисквалифицировал его на год, то есть лишил права занимать руководящие должности, входить в состав директоров и осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом.
Ранее «Тюменский хлебокомбинат» прекратил свою деятельность. Источники, знакомые с ситуацией, назвали основной причиной финансовые сложности — производство не выдержало конкуренции, а также частую смену руководителей и собственников.