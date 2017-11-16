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13 ноября 2017
09:36  16 ноября 2017 0

Тюменский хлебокомбинат задолжал сотрудникам 3 млн рублей. Экс-руководитель лишен должности на год

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Выплаты находятся на контроле прокуратурыФото: Pixabay

Крупнейший производитель хлеба в Тюмени АО «Тюменский хлебокомбинат» задолжал своим действующим и уволенным сотрудникам в общей сложности три млн рублей. Это нарушение выявила прокуратура Калининского округа города в ходе проверки в сентябре этого года.

Против генерального директора предприятия возбудили административное дело за повторное правонарушение. Дело в том, что ранее он уже привлекался к ответственности за невыплату зарплаты в установленный срок, но после этого вновь нарастил долги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

После первого случая совет директоров досрочно лишил его полномочий, назначив временно исполняющим обязанности. А накануне, за повторное правонарушение, суд и вовсе дисквалифицировал его на год, то есть лишил права занимать руководящие должности, входить в состав директоров и осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом.

Ранее «Тюменский хлебокомбинат» прекратил свою деятельность. Источники, знакомые с ситуацией, назвали основной причиной финансовые сложности — производство не выдержало конкуренции, а также частую смену руководителей и собственников.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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