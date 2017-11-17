13:13 17 ноября 2017 5

Марсель Хазиев считает, что Филипп Киркоров перегнул палку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-депутат райсовета Центрального района Челябинска, основатель «Союза призывников России» Марсель Хазиев, потребовал от знаменитого певца Филиппа Киркорова извинений за запись, сделанную артистом в Instagram. Слова Киркорова об экологической ситуации в Челябинске Хазиев счел оскорбительными для города.

Марсель Хазиев выложил видеообращение к Киркорову на Youtube. Он сообщил, что его также беспокоит экологическая обстановка в области. Хазиев заявил, что любит свой город, где у него недавно родился сын, и он «готов разорвать» тех, кто причастен к ухудшению ситуации.

ВИДЕО: Марсель Хазиев

«Считаю, что нельзя наводить истерию и перегибать палку с экологией, тем более таким уважаемым людям, как вы. Да, в Челябинске воздух не очень, но это не помойка, здесь бывает туман. Вы, как лидер общественного мнения, должны высказываться корректно и руководствоваться мнением исключительно экспертов в своем деле. Вы ведь эксперт в шоу-бизнесе, правильно? — уточняет экс-депутат, обращаясь к певцу. — А есть эксперты в экологии. Считаю, что вы должны извиниться перед челябинцами за то, что оскорбили нашу малую родину».

«URA.RU» связалось с Марселем Хазиевым. На вопрос корреспондента о том, что он будет делать, если Киркоров не извинится, Хазиев ответил: «Будем действовать в зависимости от ситуации». «URA.RU» обратило внимание, что Киркоров в своей записи в аккаунте город помойкой не называл. Марсель Хазиев пояснил, что именно таким образом трактуются слова Киркорова.

Между тем поддержку обращение Хазиева к Киркорову нашло далеко не у всех. «Уважаемый Марсель! А на что здесь обижаться? Состояние экологии Челябинска действительно очень плачевно, и вам как человеку, который проживает здесь с самого рождения, тем более должны быть заметны изменения в худшую сторону. Эту проблему признал и В. В. Путин, правда, в более сдержанных тонах, но Киркоров-то артист, он не скован политической этикой и, как человек творчества, он, конечно, высказывается более эмоционально », — пишут Хазиеву под его видео.

14 ноября знаменитый певец Филипп Киркоров сообщил, что из-за экологических и метеоусловий его самолет на несколько часов опоздал в Челябинск, из-за чего концерт начался на два часа позже.

На экологические проблемы в регионе обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время своего визита на Южный Урал. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил областную госпрограмму охраны окружающей среды региона на 2018—2025 годы. Общий объем ее финансового обеспечения составит более 9,8 млрд рублей, из них почти 2,5 млрд рублей — средства областного бюджета. Программа предполагает снижение от уровня 2007 года на 30,1% выбросов от стационарных источников, загрязняющих атмосферу веществ.