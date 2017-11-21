Росгидромет, напугавший россиян, прокомментировал ситуацию с выбросом рутения

15:10 21 ноября 2017 0

Концентрация рутения не опасна для россиян, заявили в Росгидромете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Повышенная концентрация рутения, зафиксированная Росгидрометом в конце сентября и в начале октября на территории Челябинской области, опасности для населения не представляет. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Росгидромета со ссылкой на руководителя ведомства Максима Яковенко.

По словам Максима Яковенко, зафиксированная концентрация рутения-106 значительно ниже предельно допустимых значений и не несёт опасности для населения. Как отметил глава Росгидромета, эта концентрация в десятки тысяч раз ниже предельно допустимой нормы.

Сообщение Росгидромета, по сути, официально подтвердило заявления европейских ученых о том, что в сентябре в России произошел выброс опасного вещества. Источником, по мнению ученых, стал ядерный объект на Южном Урале. В Росгидромете указали, что загрязнение выявлено в Аргаяшском районе, находящемся поблизости от Озерска, где находится химкомбинат «Маяк».

В ПО «Маяк» заявили, что что не имеют отношения к загрязнению атмосферы изотопом рутений-106. Работы по выделению 106Ru из ОЯТ (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на предприятии не проводятся уже много лет.

Челябинские власти сообщили, что не видят опасности в превышении концентрации рутения в регионе в 986 раз, о чем объявил накануне Росгидромет. В эвакуации людей нет необходимости, заверил корреспондента «URA.RU» министр общественной безопасности области Евгений Савченко.