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21 ноября 2017
Главные новости 
15:10  21 ноября 2017 0

Росгидромет, напугавший россиян, прокомментировал ситуацию с выбросом рутения

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Концентрация рутения не опасна для россиян, заявили в РосгидрометеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Повышенная концентрация рутения, зафиксированная Росгидрометом в конце сентября и в начале октября на территории Челябинской области, опасности для населения не представляет. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Росгидромета со ссылкой на руководителя ведомства Максима Яковенко.

По словам Максима Яковенко, зафиксированная концентрация рутения-106 значительно ниже предельно допустимых значений и не несёт опасности для населения. Как отметил глава Росгидромета, эта концентрация в десятки тысяч раз ниже предельно допустимой нормы.

Сообщение Росгидромета, по сути, официально подтвердило заявления европейских ученых о том, что в сентябре в России произошел выброс опасного вещества. Источником, по мнению ученых, стал ядерный объект на Южном Урале. В Росгидромете указали, что загрязнение выявлено в Аргаяшском районе, находящемся поблизости от Озерска, где находится химкомбинат «Маяк».

В ПО «Маяк» заявили, что что не имеют отношения к загрязнению атмосферы изотопом рутений-106. Работы по выделению 106Ru из ОЯТ (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на предприятии не проводятся уже много лет.

Челябинские власти сообщили, что не видят опасности в превышении концентрации рутения в регионе в 986 раз, о чем объявил накануне Росгидромет. В эвакуации людей нет необходимости, заверил корреспондента «URA.RU» министр общественной безопасности области Евгений Савченко.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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