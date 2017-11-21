{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 ноября 2017
19:41  21 ноября 2017 0

Что означает диверсия в Луганске и как должна реагировать Москва

«Украина стала инструментом спецопераций против России»
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Ситуация на востоке Украины. Луганск. Захват здания МВД, луганск, захват мвд
По мнению экспертов, за диверсией в Луганске стоят украинские спецслужбыФото: Карина Ванеш © URA.RU

За попыткой организации крупной диверсии в Луганске, скорее всего, стоят киевские власти. По мнению экспертов, речь идет об украинском почерке — ранее похожие акции фиксировались и в Крыму.

Во вторник, 21 ноября, в СМИ появилась информация о том, что центр Луганска захвачен группой неизвестных людей в военной форме без знаков отличия. Глава МВД ЛНР Игорь Корнет сообщил, что министерство располагает доказательствами причастности ряда должностных лиц республики к деятельности украинских спецслужб. По его данным, на Украину могли работать директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева, руководитель администрации главы ЛНР Ирина Тейцман, а также глава Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгений Селиверстов.

Ситуация на востоке Украины. Луганск. Захват здания МВД, автомат, луганск, захват мвд
Жизнь в ЛНР еще очень далека от спокойной
Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Эксперты убеждены, что за очередной диверсией в Луганске стоят именно киевские власти. В частности, руководитель экспертной группы «Крымский проект», политолог Игорь Рябов пояснил «URA.RU», что «Киев долго готовился к президентской кампании в России».

«Это не первая акция, до нее были регулярные диверсии в отношении Крыма. Сегодня можно констатировать, что украинское государство превратилось в инструмент для проведения спецопераций против России и ее интересов с момента захвата власти на Майдане», — сказал собеседник агентства. При этом Рябов не исключил, что подобные диверсии могут повториться и в будущем: «Однако никакого иного способа борьбы с оппонентами, чем совершенствовать свою дипломатию, в том числе и военную, у России нет».

Такие новости уже не должны удивлять, поскольку Киев не теряет надежды организовать переворот в неспокойном регионе, пояснил «URA.RU» директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Это вполне понятный процесс, почерк уже хорошо известен: украинские спецслужбы настойчиво ведут подрывную деятельность, однако силовые структуры ЛНР противостоят этому натиску», — заключил собеседник агентства.

По его словам, вся эта история говорит только о том, что в Донбассе удалось выстроить достаточно серьезную систему безопасности.

Вместе с тем, по мнению политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, речь может идти не только о давлении извне, а также и о внутренних противоречиях, которыми пытается воспользоваться украинская сторона. Как утверждает эксперт в разговоре с «URA.RU», государственность ЛНР и ДНР пока еще довольно слаба, именно поэтому можно наблюдать различные внутриполитические конфликты: «Нет никаких сомнений в том, что украинские спецслужбы работают на Донбассе. Однако в этом случае, мне кажется, речь идет о внутренних разногласиях: жизненное пространство Луганска очень ограничено, ресурсов на всех не хватает. Вполне вероятно, мы наблюдаем виток ожесточенной борьбы за влияние и ресурсы».

С ним солидарен генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов. «Судя по всему, это просто один из этапов борьбы за власть в ЛНР, в ходе которой верх взяли силовики. При этом не думаю, что было особо трудно в прошлом представителей проигравшей стороны найти „следы“ контактов с киевской властью, ведь до 2014 года все они жили и работали в одной стране. А украинская диверсионно-разведывательная группа просто придала этой ситуации дополнительную убедительность и остроту», — заявил он «URA.RU».

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров