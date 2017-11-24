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Главные новости Челябинской области
10:59  24 ноября 2017 0

Экс-чиновник из Златоуста, задержанный ФСБ, остается за решеткой

Операция
Мера пресечения Хомякову будет избрана позжеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший начальник управления градостроительства и Златоуста Владимир Хомяков, задержанный сотрудниками УФСБ по Челябинской области, находится в ИВС. Об этом «URA.RU» сообщил начальник следственного отдела Златоуста Андрей Морозов.

Хомяков, а также вице-мэр по капстроительству Динар Араслангареев, стали фигурантами уголовного дела по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Обоих увезли на допрос прямо с утреннего совещания в мэрии 23 ноября. Вице-мэр сразу же пошел на сотрудничество со следствием и вернулся на работу уже к концу дня. Допросы Хомякова продолжаются, вопрос об избрании меры пресечения будет решен позже. Из мэрии он уволился. Глава Златоуста Вячеслав Жилин пообещал, что Хомякова восстановят на работе, если подтвердится его невиновность.

По версии следствия, в 2016 году Араслангареев и Хомяков без проведения установленных законом конкурсных процедур заключили муниципальный контракт с единственным поставщиком на строительство подводящих путей к частной газовой котельной поселка Чапаевский. Для этого ранее без законных оснований на территории города был введен режим чрезвычайной ситуации, позволяющий заключать контракт без объявления тендера. Бюджету был причинен ущерб на сумму более четырех миллионов рублей.

По информации «URA.RU», это не единственный эпизод, которым занимаются силовики. На часть материалов ФСБ наложен гриф «секретно». Некоторые эпизоды расследуют по итогам аудита Златоуста, проведенного Контрольно-счетной палатой области.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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