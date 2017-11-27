В Кургане прокуроры предложили прекратить нарушать закон директору МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», которое отвечает за уборку городских улиц от снега и льда. В октябре, когда на город обрушился мощный снегопад, коммунальные службы не справились со своей работой.
Как пояснили «URA.RU» в областной прокуратуре, проезжую часть, тротуары, дворы и другие площадки с асфальтовым покрытием необходимо очищать от снега и обледенелого наката, а также посыпать песком до восьми утра. Однако МУП «Специализированное дорожное предприятие», которое занималось уборкой, не выполняло свои обязанности вовремя. В надзорном органе сделали вывод, что в нерасторопности подрядчика виновато управление дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации, которое не проконтролировало организацию.
«С целью недопущения аварийных ситуаций, а также нарушения прав граждан на безопасные условия дорожного движения прокурор города объявил директору МКУ „Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана“ предостережение о недопустимости нарушений закона», — уточнили в силовом ведомстве. Получить оперативный комментарий в городской администрации «URA.RU» не удалось — на звонки корреспондента агентства там не ответили.
Сильный снегопад парализовал Курган в конце октября. Неожиданное наступление зимы стало головной болью для коммунальных служб: люди и техника не успевали устранять возникающие проблемы.