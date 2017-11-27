{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,53
Динамика за 2 недели
Евро 69,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
24 ноября 2017
Главные новости Курганской области
12:49  27 ноября 2017 0

Прокуроры предложили курганским чиновникам не нарушать закон и убирать улицы

Город в снегу. Курган, снегопад, ветер, пурга, снег в городе, женщина с собакой
Наступление зимы в октябре застало врасплох местные властиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане прокуроры предложили прекратить нарушать закон директору МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», которое отвечает за уборку городских улиц от снега и льда. В октябре, когда на город обрушился мощный снегопад, коммунальные службы не справились со своей работой.

Как пояснили «URA.RU» в областной прокуратуре, проезжую часть, тротуары, дворы и другие площадки с асфальтовым покрытием необходимо очищать от снега и обледенелого наката, а также посыпать песком до восьми утра. Однако МУП «Специализированное дорожное предприятие», которое занималось уборкой, не выполняло свои обязанности вовремя. В надзорном органе сделали вывод, что в нерасторопности подрядчика виновато управление дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации, которое не проконтролировало организацию.

«С целью недопущения аварийных ситуаций, а также нарушения прав граждан на безопасные условия дорожного движения прокурор города объявил директору МКУ „Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана“ предостережение о недопустимости нарушений закона», — уточнили в силовом ведомстве. Получить оперативный комментарий в городской администрации «URA.RU» не удалось — на звонки корреспондента агентства там не ответили.

Сильный снегопад парализовал Курган в конце октября. Неожиданное наступление зимы стало головной болью для коммунальных служб: люди и техника не успевали устранять возникающие проблемы.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров