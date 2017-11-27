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27 ноября 2017
14:17  27 ноября 2017 2

«Молитесь». Поклонники переживают за судьбу Максима Фадеева, застрявшего на Бали

Максим Фадеев, фадеев максим
На Бали объявлен высочайший уровень опасностиФото: max-fadeev.ru

Российский продюсер, уроженец Кургана, Максим Фадеев сообщил, что не может улететь с Бали, так как все рейсы отменены после извержения вулкана Агунг.

На своей странице в Instagram продюсер сообщил, что рейсы отменяют уже второй раз за неделю, какие-то перенаправляют в другие аэропорты. Дым поднялся на высоту 1500 метров. Власти ввели красный уровень опасности и пока его не меняют. «Молитесь за Бали», — пишет Фадеев.

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Как спастись от извержения вулкана или цунами на отдыхе?

Поклонники переживают за продюсера и стараются поддержать: «Буду молиться за Вас!»; «Там проживают настолько верующие люди с открытой душой, что я думаю всё обойдётся! Берегите себя»; «Чем Вы там дышите, Максим? может все-таки побережёте себя для нас и уедете?» — пишут неравнодушные фанаты.

Напомним, что первое извержение вулкана на островах произошло 21 ноября, еще через неделю второе. В воздухе поднялся столб дыма на четыре километра, после чего для воздушного транспорта присвоили наивысший уровень угрозы.

Из-за ЧП тысячи туристов застряли в аэропорту. Самолеты, летевшие на популярный курорт, направляли в аэропорты Джакарты, Сингапура и других городов.

Опрошенные «URA.RU» специалисты дали рекомендации, как поступать в случае, если вы оказались далеко от дома во время подобных катаклизмов.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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