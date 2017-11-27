Как спастись от извержения вулкана или цунами на отдыхе?

14:15 27 ноября 2017 1

Во время ЧП на отдыхе за границей эксперты рекомендуют прислушиваться к рекомендациям местных властей Фото: depositphotos.com © URA.RU

На индонезийском острове Бали, где началось извержение вулкана Агунг, находятся около 300 россиян. Как сообщили в Ростуризме, в понедельник, 27 ноября, власти острова на сутки закрыли аэропорт, в общей сложности были отменены более 440 рейсов, на острове заблокированы около 60 000 туристов. Как правильно вести себя туристам в экстремальных ситуациях, куда обращаться и что предпринимать — в материале «URA.RU».

Информации о пострадавших российских туристах на Бали в департамент ситуационно-кризисного центра МИД России пока не поступало. До открытия аэропорта все россияне будут перевезены паромами на соседние острова. Напомним, что в минувшую субботу произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг. После этого власти Индонезии повысили уровень угрозы до максимального, заявив о необходимости эвакуации. В последний раз Агунг извергался в 1963 году, тогда жертвами извержения стали более тысячи человек.

Порой отдых омрачают природные катаклизмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Зачастую речь идет о довольно разных по степени экстремальности ситуациях. На Бали — серьезный природный катаклизм, однако, к счастью, пока речь не идет о пострадавших. Если вы вдруг оказались в эпицентре подобных событий, то вам следует помнить первое правило — необходимо неукоснительно выполнять рекомендации местных властей. Как правило, у государства есть специальные спасательные службы и согласованный план действий», — пояснил «URA.RU» эксперт Общественной палаты РФ по защите прав туристов Роман Бобылев.

Второе правило — необходимо оперативно поставить в известность своих родных и близких, подробно рассказать им, где вы находитесь, нет ли у вас проблем со здоровьем, говорит собеседник агентства.

Третье правило — следует известить о своем местонахождении консульство РФ. Обычно телефон «горячей линии» консульства имеется во всех памятках, которые выдают туроператоры.

«В-четвертых, после того, как стало известно о ЧП, надо выйти на связь с туроператором. Представители компании обязаны дать вам максимально подробную консультацию о дальнейших действиях. Ведь по закону именно туроператоры несут ответственность за безопасность туристов», — напомнил Бобылев.

Заместитель председателя Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, юрист Дмитрий Давыденко во время ЧП на отдыхе настоятельно советует «не заниматься самодеятельностью». «Прежде всего, надо избегать излишней самонадеянности, она может оказаться фатальной. Главная и самая важная рекомендация — сообщить свои точные координаты в российское консульство.

Условно говоря, ваша задача набрать номер и сказать — мол, я Вася Пупкин, отдыхаю вместе с семьей из трех человек в отеле таком-то, вот мой мобильный номер. И не надо придумывать свои варианты спасения в чужой стране»,

— заявил «URA.RU» Давыденко.

По его словам, в случае с извержением вулкана на Бали большая часть россиян путешествовала самостоятельно, а не по путевкам: «Своевременное извещение консульства — очень важный момент. Именно тогда российская сторона будет точно понимать, сколько людей в настоящее время пребывает на курорте, кто нуждается в помощи, где искать этих людей, куда, при необходимости, высылать самолет МЧС».

Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон», член президиума правления Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян соглашается с коллегами. «Главное — не поддаваться панике. На Бали вообще пока нет ни жертв, ни угрозы жизни. Однако надо регулярно слушать информацию от индонезийской службы спасения», — пояснил он «URA.RU».

В то же время он посетовал на то, что наша страна далеко не всегда приходит на выручку туристам: «Во время извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году туроператоры самостоятельно, за свой счет, вывозили туристов из зоны бедствия. Это был очень сложный процесс. Если честно, я не помню, чтобы государство тогда как-то особо участвовало в спасении своих граждан».