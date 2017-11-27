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26 ноября 2017
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24 ноября 2017
16:50  27 ноября 2017 0

Суд в ЯНАО разрешил чиновникам сносить объекты скандального предпринимателя. Он задолжал государству минимум 2 млрд

Олег Ситников считается главным антагонистом ямальских властейФото: «Новая газета»

Арбитражный суд ЯНАО удовлетворил иски департаментов имущественных отношений администраций Пуровского района и Нового Уренгоя к ООО «Корпорация Роснефтегаз» и своим решением разрешил истцам снести самовольно возведенные ответчиком объекты. Владельцем компании является предприниматель Олег Ситников. Решения опубликованы на сайте суда.

Понесенные администрациями расходы на снос, которые оцениваются не менее чем в 20 миллионов рублей, суд постановил возместить ответчику. Среди самовольных построек числятся капитальные здания (общежития, гостевые дома, котельная), емкости для хранения ГСМ и незавершенные объекты. «Роснефтегаз» ранее обязался собственноручно снести незаконные строения, однако этого так и не сделал.

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Всего Арбитражным судом ЯНАО было удовлетворено четыре иска к ООО «Корпорация Роснефтегаз» по сносу почти 40 самовольно построенных объектов. По примеру Пуровского района и Нового Уренгоя могут поступить и другие муниципалитеты округа, где также выявлены самовольные постройки корпорации.

Сам глава «Роснефтегаза» в разговоре с «URA.RU» заявил, что представители его компании отсутствовали на суде, решение принималось без них. «История старая. Еще в 2001 году мы оформили проект и получили разрешение на строительство, на аренду земли. И в 2007 году подали документы на сдачу объекта. Но нам так и не разрешили. Мы думали, что, может быть, приняли. Стали работать. Вместо этого они подают в суды, начиная с 2010 года, чтобы мы снесли все это», — заявляет Олег Ситников.

Ранее правоохранительные органы возбудили в отношении Олега Ситникова уголовное дело по статье «незаконное предпринимательство». Силовики, основываясь на выводах налоговой инспекции, вышли на производственные базы «Роснефтегаза» и обнаружили там оборудование для кустарного производства и сбыта автомобильного топлива. Предположительно, незаконный бензин продавался на сети АЗС, принадлежащей предприятию. Ущерб, нанесенный государству, оценивается по меньшей мере в 2 млрд рублей.

Сергей Мороз
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