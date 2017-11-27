Златоустовские чиновники признались в совершении преступления

Вице-мэр Златоуста Динар Араслангареев и экс-руководитель городского управления Владимир Хомяков, ставшие фигурантами уголовного дела по факту превышения полномочий, признались в совершении преступления. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области, оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.
Динар Араслангареев продолжает работать в мэрии. Владимир Хомяков провел несколько суток в ИВС и уволился. На допрос Араслангареева и Хомякова увезли из мэрии утром 23 ноября. Как заявил «URA.RU» мэр Вячеслав Жилин, если Хомякова оправдают, его восстановят на работе.
По версии следствия, в 2016 году Араслангареев и Хомяков без конкурса заключили два муниципальных контракта на газификацию поселка Чапаевский. Чтобы не проводить конкурс, на территории Златоуста ввели режим чрезвычайной ситуации. В материалах дела фигурирует ООО «Златоустгазстрой», учредителями которого являются Гамалетдин и Вадим Агзамовы. Силовиков интересует также все, что связано с фирмой «Теплоэнергетик», которой мэрия оказывала особые преференции.
По информации «URA.RU», расследуются и другие эпизоды, не связанные с Чапаевским. Создана следственная бригада, в которую вошли следователи из Челябинска. Оперативное сопровождение осуществляет УФСБ по региону.