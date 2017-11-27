{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 ноября 2017
22:19  27 ноября 2017 0

«Нужно поехать в Индию и заснять кремацию». Патриарх Кирилл усомнился, что тела членов царской семьи под Екатеринбургом были сожжены

Мемориал Романовых на Старой Коптяковской дороге и зал памяти Романовых в Свердловском краеведческом музее. Екатеринбург, мемориал романовых
Ранее РПЦ отказывалась признавать выводы ученых о подлинности останков, обнаруженных под ЕкатеринбургомФото: Анна Майорова © URA.RU

Русская православная церковь готова принять результаты экспертизы «царских останков», извлеченных из могилы на Ганиной Яме под Екатеринбургом в 1991 году. Однако твердая позиция церкви по вопросу принадлежности останков именно семье Романовых еще не сформирована, заявил 27 ноября на конференции «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и архивные материалы. Дискуссия» патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Статья по теме
«Преступник бил Николая II саблей по голове»

Ранее РПЦ отказывалась признавать выводы ученых о подлинности останков, обнаруженных под Екатеринбургом. «Единственное, что нас останавливало от того, чтобы признать результаты проведенных экспертиз, — это непрозрачность исследовательского процесса и полное нежелание включить в этот процесс Церковь. То есть нам предлагалось просто поверить в результаты проведенных исследований, — естественно, Церковь это не устраивало», — приводит слова предстоятеля РПЦ портал «Русская народная линия».

По его словам, ситуация изменилась после встречи священнослужителей с президентом России Владимиром Путиным, который прислушался к их просьбам. Процесс идентификации был проведен заново. Активное участие в нем приняли представители РПЦ, как они этого и добивались с 1990-х годов.

Статья по теме
«Это реальная могила Николая II… Останки лежат под Екатеринбургом»

В то же время патриарх считает, что нужно еще раз проверить версию о возможном полном сожжении останков семьи Николая II. Для этого он предложил отправить экспертов в Индию, где проводят кремацию людей путем сожжения на костре.

«Нужно поехать в Индию, в город Варанаси, на Ганге, где проводятся кремации. Я был там и своими глазами видел, как проводятся кремации: сжигают целый день, с раннего утра и до поздней ночи, используют огромные сухие дрова. В результате кремации все равно остаются руки и ноги», — сказал патриарх

Он также высказал удивление тем, что советское руководство не уничтожило захоронение царской семьи. «Почему на протяжении всей советской истории органы, зная о „Записке Юровского“, не озаботились этим, почему не уничтожили само захоронение?» — цитирует патриарха Life.ru.

В свою очередь, представители научных кругов отмечают, что в повторном исследовании останков с Ганиной Ямы и из Поросенкова Лога не было необходимости.

«Останки очень тщательно исследовали специально уполномоченные люди в лабораториях нескольких стран. И признали их принадлежность к дому Романовых. Достаточно убедительно были поданы документы и сведения. Сколько можно тянуть эту историю?», — заявила «Национальной службе новостей» биограф Дома Романовых, член Союза писателей России Зоя Белякова.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров