22:19 27 ноября 2017 0

Ранее РПЦ отказывалась признавать выводы ученых о подлинности останков, обнаруженных под Екатеринбургом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Русская православная церковь готова принять результаты экспертизы «царских останков», извлеченных из могилы на Ганиной Яме под Екатеринбургом в 1991 году. Однако твердая позиция церкви по вопросу принадлежности останков именно семье Романовых еще не сформирована, заявил 27 ноября на конференции «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и архивные материалы. Дискуссия» патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Ранее РПЦ отказывалась признавать выводы ученых о подлинности останков, обнаруженных под Екатеринбургом. «Единственное, что нас останавливало от того, чтобы признать результаты проведенных экспертиз, — это непрозрачность исследовательского процесса и полное нежелание включить в этот процесс Церковь. То есть нам предлагалось просто поверить в результаты проведенных исследований, — естественно, Церковь это не устраивало», — приводит слова предстоятеля РПЦ портал «Русская народная линия».

По его словам, ситуация изменилась после встречи священнослужителей с президентом России Владимиром Путиным, который прислушался к их просьбам. Процесс идентификации был проведен заново. Активное участие в нем приняли представители РПЦ, как они этого и добивались с 1990-х годов.

В то же время патриарх считает, что нужно еще раз проверить версию о возможном полном сожжении останков семьи Николая II. Для этого он предложил отправить экспертов в Индию, где проводят кремацию людей путем сожжения на костре.

«Нужно поехать в Индию, в город Варанаси, на Ганге, где проводятся кремации. Я был там и своими глазами видел, как проводятся кремации: сжигают целый день, с раннего утра и до поздней ночи, используют огромные сухие дрова. В результате кремации все равно остаются руки и ноги», — сказал патриарх

Он также высказал удивление тем, что советское руководство не уничтожило захоронение царской семьи. «Почему на протяжении всей советской истории органы, зная о „Записке Юровского“, не озаботились этим, почему не уничтожили само захоронение?» — цитирует патриарха Life.ru.

В свою очередь, представители научных кругов отмечают, что в повторном исследовании останков с Ганиной Ямы и из Поросенкова Лога не было необходимости.

«Останки очень тщательно исследовали специально уполномоченные люди в лабораториях нескольких стран. И признали их принадлежность к дому Романовых. Достаточно убедительно были поданы документы и сведения. Сколько можно тянуть эту историю?», — заявила «Национальной службе новостей» биограф Дома Романовых, член Союза писателей России Зоя Белякова.