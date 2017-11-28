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Главные новости Тюменской области
13:48  28 ноября 2017 0

В Тюменской области нашествие тарантулов: лезут в подвалы жилых домов и на приусадебные участки

Ядовитые пауки зачастую селятся в подвалах частных домовФото: ТюмГУ

В Тюменской области из-за климатических изменений растет популяция тарантулов. Об этом заявили биологи Тюменского государственного университета после исследований насекомых и паукообразных в регионе.

По словам доцента кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Виталия Столбова, чаще всего тарантулов встречают в южных лесостепных районах, прежде всего в Бердюжском и Армизонском. «В этих районах вид становится многочисленным и встречается, в том числе, на приусадебных участках и в подвалах частных домов», — говорит биолог. Увеличение популяции, отмечает он, в первую очередь связано с глобальными изменениями климата.

Столбов также пояснил, что тарантулы питаются, в основном, насекомыми. Яд тарантула для некоторых животных смертелен, но для жизни человека он опасности не представляет.

Александр Пономарев
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