13:48 28 ноября 2017 0

Ядовитые пауки зачастую селятся в подвалах частных домов Фото: ТюмГУ

В Тюменской области из-за климатических изменений растет популяция тарантулов. Об этом заявили биологи Тюменского государственного университета после исследований насекомых и паукообразных в регионе.

По словам доцента кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Виталия Столбова, чаще всего тарантулов встречают в южных лесостепных районах, прежде всего в Бердюжском и Армизонском. «В этих районах вид становится многочисленным и встречается, в том числе, на приусадебных участках и в подвалах частных домов», — говорит биолог. Увеличение популяции, отмечает он, в первую очередь связано с глобальными изменениями климата.

Столбов также пояснил, что тарантулы питаются, в основном, насекомыми. Яд тарантула для некоторых животных смертелен, но для жизни человека он опасности не представляет.