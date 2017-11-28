{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,49
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 ноября 2017
Главные новости 
17:02  28 ноября 2017 0

«Говоруны, замолчите». Выживший на Бали Макс Фадеев показал опустевший остров. ВИДЕО

Российский продюсер добрался до безопасной части БалиФото: личная страница в Instagram Максима Фадеева

Музыкальный продюсер Максим Фадеев сумел выбраться с восточной части острова Бали, где уже несколько дней бушует вулкан Агунг. Оказавшись вдалеке от стихии, знаменитый уроженец Кургана попросил поклонников не распространять слухи о том, что на острове все спокойно.

В качестве доказательства неспокойной обстановки на острове Фадеев выложил видео с территории одного из самых популярных отелей Бали. На кадрах видно, что пляжи абсолютно пусты, даже несмотря на то, что данный курорт расположен вдалеке от эпицентра вулкана. «Говоруны, замолчите, пожалуйста!» — обратился к поклонникам Фадеев в Instagram.

Поклонники Фадеева в комментариях под видео вновь попросили продюсера не рисковать жизнью и вернуться в Россию. «Всей страной просим — уезжайте как можно скорее», «Максим, возвращайтесь домой. Вы нам нужны здесь! не испытывайте судьбу», «Максим, берегите себя! Храни Вас Бог. Все будет хорошо», — пишут пользователи Instagram.


Напомним, что вулкан Агунг буквально парализовали жизнь острова. На Бали застряли тысячи туристов, в том числе — более 300 россиян. Ранее Фадеев опубликовал видео, на котором видны последствия буйства стихии.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров