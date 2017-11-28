17:02 28 ноября 2017 0

Российский продюсер добрался до безопасной части Бали Фото: личная страница в Instagram Максима Фадеева

Музыкальный продюсер Максим Фадеев сумел выбраться с восточной части острова Бали, где уже несколько дней бушует вулкан Агунг. Оказавшись вдалеке от стихии, знаменитый уроженец Кургана попросил поклонников не распространять слухи о том, что на острове все спокойно.

В качестве доказательства неспокойной обстановки на острове Фадеев выложил видео с территории одного из самых популярных отелей Бали. На кадрах видно, что пляжи абсолютно пусты, даже несмотря на то, что данный курорт расположен вдалеке от эпицентра вулкана. «Говоруны, замолчите, пожалуйста!» — обратился к поклонникам Фадеев в Instagram.



Поклонники Фадеева в комментариях под видео вновь попросили продюсера не рисковать жизнью и вернуться в Россию. «Всей страной просим — уезжайте как можно скорее», «Максим, возвращайтесь домой. Вы нам нужны здесь! не испытывайте судьбу», «Максим, берегите себя! Храни Вас Бог. Все будет хорошо», — пишут пользователи Instagram.



Напомним, что вулкан Агунг буквально парализовали жизнь острова. На Бали застряли тысячи туристов, в том числе — более 300 россиян. Ранее Фадеев опубликовал видео, на котором видны последствия буйства стихии.