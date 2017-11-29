Как и обещал, Алексей Романов поинтересуется у каждой семьи Ноябрьска, как сделать город удобней.
После визита губернатора ЯНАО, во время которого Дмитрий Кобылкин проинспектировал исполнение городскими властями президентского приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», мэр Ноябрьска на аппаратном совещании в городской администрации пообещал зайти в каждый дом.
«Мы пойдем в каждую квартиру и предоставим возможность высказаться всем живущим в этом городе. И только учитывая все мнения, мы реализуем проекты и оправдаем ожидания людей», — заявил тогда Алексей Романов.
В городской администрации Ноябрьска рассказали «URA.RU», каким образом мэр это сделает. Уже на этой неделе по квартирам пойдут представители управляющих компаний и ТСЖ. Сотрудники жилищно-коммунального сектора обойдут каждую квартиру, обслуживаемых ими домов и вместе с жильцами заполнят анкету «Ноябрьск. Комфортная среда».
В анкете, кроме традиционных вопросов о видах улучшений дворов и придомовых территорий, предложены варианты реконструкции зон развлечений и отдыха центрального городского «Детского парка».
Кроме вопросов о вариантах благоустройства, анкета содержит и графы для уточнения возраста и социального статуса опрашиваемых. По сути, проведя такое социологическое описательное исследование, администрация муниципалитета получит достаточно точную картину по социальному составу горожан, что позволит, в том числе, более адресно формулировать свои предложения по формированию комфортной городской среды.
Напомним, Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» была утверждена президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в конце 2016 года. Проект предусматривает реализацию в течение пяти лет, совместно с федеральными профильными министерствами, субъектами РФ и органами местного самоуправления, комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству городов и районов.
Пилотными городами, реализующими приоритетный проект на Ямале, стали Салехард и Лабытнанги. Ноябрьск выступил третьим городом округа, где прошел ряд подготовительных мероприятий, предусмотренных проектом, и началась его реализация.