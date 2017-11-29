17:34 29 ноября 2017 0

Российский еврейский конгресс осудил попытки обвинять евреев убийстве Николая II Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евроазиатский еврейский конгресс выступил с заявлением против версии «ритуального убийства царской семьи». Об этом «URA.RU» сообщили в московском офисе конгресса. «Мы рассматриваем сей факт как реанимацию антисемитизма и мракобесия, средневековых антиеврейских мифов», — пояснил президент Еврейской национально-культурной автономии Свердловской области, член Генерального Совета Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Оштрах.

Текст заявления конгресса имеется в распоряжении редакции. «В последние годы еврейская община России существует в условиях ослабевшего антисемитизма, который если не исчез, то, по крайней мере, не пользуется поддержкой властей. Этот факт неоднократно отмечался в выступлениях лидеров российских еврейских организаций и в заключениях экспертов, — говорится в документе. — Тем большую тревогу и возмущение вызывает широко обсуждаемая информация о том, что государственный орган — Следственный Комитет Российской Федерации — намерен расследовать версию о „ритуальном характере“ убийства последнего русского царя».

Активисты российского еврейского конгресса отмечают, что в выступлениях «инициаторов этого расследования» нет прямого указания на евреев. «Нельзя исключать, что острие обвинения в „ритуальном убийстве“ будет направлено не на евреев, а на какие-то иные силы, например, на большевиков, — сообщают авторы заявления. — Тем не менее, очевидно, что обвинения в ритуальных убийствах, включая печально известный „кровавый навет“, в течение столетий были обращены именно против евреев и иудаизма. И в последние десятилетия мы были свидетелями того, как эту тему пытались поднимать самые отпетые антисемиты. В частности, именно как ритуальное убийство, осуществленное евреями, они представляли гибель Николая II и его семьи».

Они напомнили, что в истории уже предпринимались попытки доказать факты человеческих жертвоприношений в иудаизме — например, 100 лет назад при расследовании «дела Бейлиса», обернувшегося «позором для царской власти». «Вне зависимости о того, какими целями руководствовались инициаторы нынешнего расследования, российские евреи, исходя из исторического опыта, имеют основания опасаться, что очередное обсуждение „ритуального характера“ убийства царской семьи может вызвать рост антисемитских настроений в определенных частях российского общества, дестабилизировав сравнительно благоприятную социально-политическую обстановку», — предупредил власти глава Московского офиса Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Членов.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в храмах Екатеринбурга открыто продаются книги, посвященные исследованию «тайных знаков», обнаруженных в расстрельной комнате дома инженера Ипатьева, где были убиты последний российский император Николай II, его супруга, их дети и слуги. Одной из основных рассматриваемых версий в исследовании является «еврейский заговор». В том, что убийство царской семьи было ритуальным, уверено большинство членов Священного Синода Русской Православной церкви — об этом заявлял епископ Егорьевский Тихон Шевкунов в ходе конференции РПЦ в Москве, посвященной результатам исследований царских останков.