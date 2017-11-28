Как останки Николая II снова раскололи Русскую православную церковь

20:33 28 ноября 2017 0

Останки Николая II стали камнем преткновения в епископате Фото: Kremlin.Ru

Архиерейский Собор Русской православной церкви, который стартует в среду, 29 ноября, грозит стать самым громким религиозным событием года. Во-первых, мероприятие в Храме Христа Спасителя впервые лично посетит глава государства Владимир Путин (раньше он только принимал участников собора у себя в Кремле) — об этих планах сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во-вторых, ожидаются жаркие споры вокруг темы достоверности останков Николая II и царской семьи, которые могут расколоть епископат.

В повестке Архиерейского Собора-2017 стоит целый список актуальных церковных тем: гражданские и религиозные браки, использование интернета в монастырях, расширение курса основ религии в школах и общецерковное почитание украинских святых.

Патриарх Кирилл ждет Владимира Путина на Соборе-2017 Фото: Александр Кадников © URA.RU

Однако тему достоверности екатеринбургских останков, найденных в Поросенковом логу в 2007 году, вывел на первый план епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), который возглавляет комиссию по изучению результатов экспертизы, а также считается личным духовником президента. Во вторник, 27 ноября, на конференции «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы», которая проходила в Сретенском монастыре Москвы, он заявил об изучении экспертами «ритуального характера» убийства семьи Николая II. На это тут же отреагировали в Федерации еврейских общин России: там намерения следователей назвали дикостью.

Как рассказал источник «URA.RU», близкий к руководству РПЦ, патриарх был не рад таким громким заявлениям епископа Тихона в преддверии архиерейского Собора РПЦ.

«Патриарх прекрасно понимает, что версия ритуального убийства в современной России может вызвать неконтролируемые взрывы ультранационализма.

Он был против озвучивания этой версии публично, поэтому сейчас патриарх максимально смягчает, говорит, что у церкви нет единой позиции, все обсуждается», — пояснил собеседник агентства, отметив, что перед Кириллом стоит задача сохранения единства церкви и единства ее позиции по мощам. В ходе архиерейского собора участники обсудят промежуточные результаты расследования по делу об установлении принадлежности найденных под Екатеринбургом останков.

Мемориал Романовых в Поросенковом логу. Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дискуссия о их подлинности ведется с 1991 года. Тогда в Поросенковом логу под Екатеринбургом нашли захоронение, где предположительно покоилась царская чета. В 2000 году РПЦ канонизировала Николая II и его семью, но не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств. Осенью 2015 года было возобновлено расследование дела о гибели Николая II и его семьи.

Тема о признании останков семьи Николая II не будет закрыта на предстоящем соборе, так как Патриарх хочет уйти от формального обсуждения этого вопроса, уверен экс-председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, протоиерей Всеволод Чаплин.

«В церкви есть достаточно большое число людей, которое не примет признание этих останков в любом случае. Для них рациональные аргументы — не главное. Они говорят, что, если от этих останков нет чудес, то они не являются мощами. Слишком много тайн вокруг этой истории, и переубедить этих людей будет сложно, а кого-то невозможно», — говорит Чаплин. От также заявил, что участвовал в работе правительственной группы, которая занималась этим вопросом, видел результаты некоторых исследованиях и склоняется к тому, что захоронение подлинное: «Есть и генетические данные и антропологическое сходство».

В РПЦ ожидают, что епископат сделает обобщающее заявление по итогу дискуссии, особые надежды возлагают на встречу с президентом Путиным — он должен поддержать рациональный подход Патриарха.

Политолог Максим Жаров считает, что президент может стать модератором по этому вопросу, как и по ряду других: «Путин может вывести внутрицерковную дискуссию по ключевым темам вывести к конструктивному решению. Думаю, что Владимир Путин и едет на архиерейский собор, чтобы стабилизировать ситуацию в РПЦ».

Архиерейский Собор 2017 стартует завтра в Храме Христа Спасителя в Москве Фото: Илья Московец © URA.RU

Сам президент принимать участие в споре не будет, но одно его присутствие скажется на ходе дискуссии, считает ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Путин как человек с правовым юридическим собранием, всегда говорил, что надо сохранить светский характер государства, поэтому в спор вступать не будет. Присутствие на соборе имеет скорее символический характер, в качестве аллюзии напрашивается присутствие византийских императоров на православных соборах. Так они сдерживали представителей духовенства от резких высказываний», — рассказал эксперт «URA.RU». Он резюмирует: «Визит президента России на Архиерейский Собор покажет, что между властью и церковью нет противоречий, и государство отдает должное РПЦ как общественной организации».