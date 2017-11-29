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29 ноября 2017
Главные новости 
12:39  29 ноября 2017 0

В Екатеринбургском храме продают книги о ритуальном убийстве царя. «Заказчиком было семейство еврейских банкиров». ФОТО

Книга Виктора Корна
Эту же версию продвигают и православные экскурсоводыФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Тайна убийства царской семьи в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге, на месте расстрела царской семьи, в Храме на Крови, продаются книги, в которых пропагандируется версия ритуального убийства царской семьи («URA.RU» и ранее писало, что подобная литература есть в православном храме). В частности, корреспондентам агентства удалось купить книгу Виктора Корна «По приказу тайных сил», находившуюся в свободном доступе в иконной лавке храма.

Книга посвящена надписям на стенах в комнате, где были убиты члены царской семьи и их слуги. В ней рассматриваются разные версии их происхождения, однако гипотеза о так называемом «жидомасонском заговоре» (существованию которого приписывают многие российские беды различные радикалы) является одной из основных гипотез. «Исполнитель никогда не делает того, чего ему не приказывает „заказчик“, а „заказчиком“ было семейство еврейских банкиров во главе с Яковом Шиффом, которое … ненавидело царя и Россию», — уверен автор.

Оснований подозревать, что за убийством Николая II стоят «темные силы» или «заговор мировой закулисы», у исследователей предостаточно: в расстрельной комнате в доме Ипатьева, помимо капель крови на стенах, белым следствием действительно были обнаружены странные знаки и надписи, в частности, цитата на немецком (с ошибками) из стихотворения Гейне «Валтасар»: «В эту самую ночь Валтасар был убит своими холопами» (перевод, который дал следователь Колчака Соколов). Или — в вольном переводе — «едва забрезжила заря, рабы зарезали царя».

Но если цитата из Гейне особых вопросов не вызывает (исследователи сходятся в том, что ее мог оставить кто-то из революционеров-латышей или — позже — немецких военнопленных), то тайные начертания на стенах вызывают ожесточенные споры — например, в них видят кабалистические знаки. Надписи из серии цифр и знаков автор книги расшифровывает как цифры из древнеиудейского календаря и число жертв, после которых наступает «новая эра». «URA.RU» направило автору книги запрос о комментарии — к моменту публикации он не ответил в соцсетях.

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Страницы книги Виктора Корна «По приказу тайных сил» Фото: Андрей Гусельников

Любопытно, что именно эту же гипотезу — ритуального убийства царской семьи — продвигают и экскурсоводы екатеринбургской епархии. В Екатеринбурге православные экскурсии на тему убийства царской семьи проводят в трех местах: в Храме на Крови, на Патриаршем подворье и в монастыре Ганина Яма. Впрочем, как пояснил «URA.RU» один из экскурсоводов, они никогда не утверждают напрямую, что за расстрелом стоял «еврейский заговор» — по общепринятой версии, ритуальное убийство совершили все же большевики, исходя из своих идеологических убеждений (кто за ними стоял — другой вопрос).

Статья по теме
Как останки Николая II снова раскололи Русскую православную церковь

Кстати, в Екатеринбурге многие сотрудники епархиальных организаций в панике из-за прошедшей на днях конференции РПЦ в Москве, на которой представители высшего духовенства (включая патриарха Кирилла) заслушивали доклады экспертов из комиссии по расследованию гибели царской семьи (в том числе криминалистов). Опасения рядовых православных связаны с возможным признанием церковью так называемых екатеринбургских останков. Журналист «URA.RU» стал свидетелем дискуссии служителей в одном из храмов. «Все к этому идет, — говорят сотрудники церкви. — Получается, все, о чем мы рассказывали все эти годы, пошло прахом».

Впрочем, надежду в них вселяют слова епископа Егорьевского Тихона Шевкунова (представителя РПЦ в комиссии по изучению результатов расследования убийства царской семьи), который, ведя накануне в Москве конференцию РПЦ, посвященную царским останкам, заявил, что большинство членов Священного Синода все-таки считают, что убийство царской семьи было ритуальным.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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