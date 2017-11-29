Аэропорт Бали возобновил работу после извержения вулкана

22:35 29 ноября 2017 0

Курорты Бали опустели после природного катаклизма Фото: скрин видео из Instagram Максима Фадеева

Международный аэропорт Бали возобновил работу после того, как был закрыт на два дня из-за извержения вулкана. В результате на острове застряли около 300 россиян, включая продюсера Максима Фадеева.

Власти острова разрешили перелеты, так как изменилось направление ветра, который уносит вулканический пепел и дым в сторону от курортной зоны, передает Nation News. Но аэропорт может закрыться в любой момент — если пепел попадет в двигатель, он может вызвать поломку воздушного судна.

Максим Фадеев писал о происходящем на Бали в Instagram, где поклонники выражали опасения за продюсера. Он выложил в соцсеть видео извержения вулкана Агунг, отметив, что выбраться с острова не может из-за закрытия аэропорта, а места на паромах всем не хватает. Он также показал опустевшие курорты после происшествия.