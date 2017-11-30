01:17 30 ноября 2017 0

По словам продюсера, облако пепла снова направилось в сторону его отеля Фото: личная страница Максима Фадеева в сети Instagram (скрин видео)

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев, застрявший на Бали в связи с начавшимся извержением вулкана Агунг, рассказал о происходящем на острове в эти часы. По словам знаменитого уроженца Кургана, ветер снова стал относить облако пепла в район отеля, в котором он проживает. Там по-прежнему опасно находиться, очевидцы говорят о падении камней.

Очередной видеоотчет Фадеев опубликовал на своей странице в сети Instagram.

«На Бали открыли аэропорты и уже первые пассажиры начали улетать, — сообщил продюсер. — Надеюсь, что мы тоже улетим. Сегодня сделаем попытку».

По словам Фадеева, он пережидал опасность в 70 км от проснувшегося вулкана, и на таком расстоянии извержение никак не ощущается — «сегодня не было даже ветринки». Отель же, в котором проживал продюсер, находится гораздо ближе — всего в 19 км от Агунга.

Напомним, в среду, 29 ноября, международный аэропорт Бали возобновил работу: это стало возможно из-за того, что ветер переменился и облака вулканического пепла стало относить в противоположную сторону. Ранее «URA.RU» писало, что извержение вулкана Агунг буквально парализовало жизнь острова. На Бали застряли тысячи туристов, в том числе — более 300 россиян.