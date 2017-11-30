13:08 30 ноября 2017 0

За отсутствие знака будут штрафовать с 1 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«URA.RU» публикует подборку новых законов, тарифов и правил, которые начнут действовать с декабря 2017 года.

Транспорт: штраф за отсутствие «Ш», новые правила ОСАГО, безопасность перевозок

В первый день зимы автовладельцы, поставившие на колеса резину с шипами, но не наклеившие специальный знак с буквой «Ш», будут платить штрафы. В ГИБДД считают, что наличие знака помогает другим водителям правильно рассчитывать дистанцию и способ торможения. В ведомстве напоминают, что автомобиль с шипами тормозит быстрее, чем без них. Штраф за отсутствие знака составит 500 рублей.

Кроме того, с 1 декабря участники массовых ДТП смогут рассчитывать на получение денег от страховщиков. Ранее процедура возмещения убытков по полисам ОСАГО распространялась только на аварии с участием двух машин.

В декабре также вступит в силу новый порядок проведения предрейсового контроля технической готовности транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Проверкой будут заниматься специальные контролеры. В Минтрансе уверены, что нововведение повысит безопасность общественного транспорта.

Налоги: новые обязанности налоговиков и требования к юрлицам

С 1 декабря изменится механизм уточнения платежей. Впредь налоговые органы будут обязаны отображать данные по так называемым невыясненным платежам, то есть тем, которые невозможно однозначно определить в базе налоговой службы. Кроме того, налоговики с декабря обязаны уведомлять россиян о необходимости уточнения реквизитов платежа.

Для юрлиц появились новые требования к оформлению платежных документов. Так, если в платежке допущена ошибка, то средства не поступят в налоговую, а организация может оказаться в списке должников. Впрочем, налоговики обязуются сообщать компаниям о допущенных неточностях.

Жилье: прозрачные тарифы капремонта и цены на новостройки

По инициативе Минстроя РФ, в декабре появятся два нововведения. Так, министерство разработало новую методику расчета стоимости работ по капитальному ремонту. На основании документа к декабрю должен был произойти перерасчет. Инициативу приняли на основе анализа жалоб россиян, недовольных стоимостью капремонта. По мнению Минстроя, новые правила позволять сделать ценообразование услуги прозрачным.

Кроме того, более прозрачным должен стать и рынок новостроек. С 1 декабря застройщики будут обязаны указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования новые параметров. Так, отныне в систему будут попадать цены на материалы, оборудование, используемые конструкции, информация о зарплате рабочих и многое другое. В ведомстве рассчитывают таким способом ужесточить контроль над ценами на строящееся жилье.

Покупки: новые ограничения для мяса и мебели

С 1 декабря будут ограничены поставки говядины и свинины, а также субпродуктов из Бразилии, традиционно служащей крупным поставщиком мяса в Россию. В Россельхознадзоре объяснили, что такое решение было принято после обнаружения в бразильском мясе рактопамина. Этот стимулятор роста мышечной массы запрещен в РФ.

Кроме того, новые ограничения появятся и на рынке мебели. Так, с декабря 2017-го при помощи госзакупок можно будет приобретать только отечественную мебель или произведенную в странах ЕАЭС (Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии). Ограничение будет действовать два года.

Медицина: лицензия на аборты

С декабря 2017 года медучреждения, у которых есть лицензия на медицинскую деятельность по направлению «акушерство и гинекология», должны будут оформить отдельную лицензию, разрешающую проведение абортов. Соответствующее постановление председатель правительства Дмитрий Медведев подписал еще год назад.

По словам главы Минздрава России Вероники Скворцовой, нововведение позволит контролировать безопасность проведения абортов. При этом эксперты отмечают, что стоимость процедуры может вырасти.