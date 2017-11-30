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30 ноября 2017
29 ноября 2017
15:40  30 ноября 2017 0

Вакансия года обнаружилась на Ямале. Претенденту обещают 2 млн рублей в месяц

Клипарт , взятка, зарплата, купюры, конверт
Самые большие заработки обещают в Сочи и на Крайнем СевереФото: Алексей Гущин © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе появились очень высокооплачиваемые вакансии. Так, представительство ООО «Монарх» ищет тендерного эксперта в городах Новый Уренгой, Ноябрьск, Лабытнанги, Тарко-Сале и Ямбург с оплатой труда от 250 тысяч до 2 миллионов рублей.

Среди обязанностей высокооплачиваемого сотрудника указываются: поиск конкурсных процедур, ведение переговоров, согласование и утверждение на предконкурсном этапе. По данным интернет-агентства HeadHunter, в требования к претендентам входит опыт работы в тендерах с минимальными суммами контрактов от 5 млн рублей, личные знакомства и связи в отделе закупок или с руководящим составом компаний, уставный капитал которых составляет от 100 млн рублей.

Сфера деятельности компании — поставка товаров (запасные части, дизель-генераторы, станки и оборудование, подшипники, мебель). Приветствуется также любое новое направление с маржинальностью от 20%, указано в объявлении о поиске сотрудников. У ООО «Монарх» открыты такие же вакансии еще по 30 российским городам, всего же по УРФО вакансия тендерного эксперта от этой кампании опубликованы в 23 городах. На сайте компании указано, что они продают печи и котлы и занимаются монтажом отопительных систем. Находится компания в Москве.

Кроме московских «печников», высокую заработную плату также предлагает группа компаний «РУБЛЬ БУМ». Микрокредитная организация подыскивает себе сотрудников в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске на зарплату в 300 тысяч рублей.

Подобные заработки по России предлагают еще только несколько компаний, в том числе риелторская контора из Сочи с обещанной зарплатой от 250 тыс. до 2,5 млн рублей; Пермское представительство федерального агентство «Этажи» обещает менеджеру по продаже новостроек до 2 млн рублей и компания «Тракресурс» ищет себе представителей в Самаре и Перми с готовностью оплачивать до 120 000 евро (примерно 8 000 000 рублей).

Сергей Мороз
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