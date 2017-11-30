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30 ноября 2017
29 ноября 2017
17:18  30 ноября 2017 0

Кобылкин анонсировал новую профессию. Чумработниц внесли в федеральный реестр

Быт Ямальских оленеводов. , оленеводы, ханты, аборигены, манси
Хозяйка чума — теперь это оплачиваемая профессияФото: Иван Седов © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в четверг 30 ноября открыл международный правовой Арктический форум в Санкт-Петербурге. Одним из достижений арктического законодательства он отметил введение официально должности «чумработница». Благодаря ее введению жены российских оленеводов, которые ведут хозяйство в чуме, станут получать зарплату.

Губернатор Ямала отметил, что «чумработницы — это основа коренных жителей Ямала и их будущего» и «на них держится все». Раньше их оформляли как оленеводов третьего разряда, что не соответствовало исполняемым ими обязанностям и не защищало в полной мере их трудовые права.

Отметим проблему подняли депутаты ямальского Заксобрания еще весной 2016 года. Тогда статус чумработницы закрепили в региональном закон об оленеводстве. Чуть позже губернатор Ямал обратился к депутатам с просьбой выйти с аналогичной законодательной инициативой на федеральный уровень. Недавно должность «чумработница» была внесена в Российский реестр профессий и должностей.

Международный правовой арктический форум проводится уже в пятый раз. Его организует правительство Ямала совместно с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. На протяжении двух дней эксперты из регионов России и зарубежья будут рассматривать актуальные проблемы арктического законодательства и искать пути их решения. По итогам прошлогоднего форума был принят федеральный закон, позволяющий малочисленным народам, ведущим кочевой образ жизни, усыновлять детей.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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