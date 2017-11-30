Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в четверг 30 ноября открыл международный правовой Арктический форум в Санкт-Петербурге. Одним из достижений арктического законодательства он отметил введение официально должности «чумработница». Благодаря ее введению жены российских оленеводов, которые ведут хозяйство в чуме, станут получать зарплату.
Губернатор Ямала отметил, что «чумработницы — это основа коренных жителей Ямала и их будущего» и «на них держится все». Раньше их оформляли как оленеводов третьего разряда, что не соответствовало исполняемым ими обязанностям и не защищало в полной мере их трудовые права.
Отметим проблему подняли депутаты ямальского Заксобрания еще весной 2016 года. Тогда статус чумработницы закрепили в региональном закон об оленеводстве. Чуть позже губернатор Ямал обратился к депутатам с просьбой выйти с аналогичной законодательной инициативой на федеральный уровень. Недавно должность «чумработница» была внесена в Российский реестр профессий и должностей.
Международный правовой арктический форум проводится уже в пятый раз. Его организует правительство Ямала совместно с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. На протяжении двух дней эксперты из регионов России и зарубежья будут рассматривать актуальные проблемы арктического законодательства и искать пути их решения. По итогам прошлогоднего форума был принят федеральный закон, позволяющий малочисленным народам, ведущим кочевой образ жизни, усыновлять детей.