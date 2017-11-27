Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин 30 ноября откроет Международный правовой арктический форум в Санкт-Петербурге. На протяжении нескольких дней политики будут обсуждать правовые аспекты жизнедеятельности арктических регионов мира. Речь пойдет о законотворчестве и его проблемах в сферах экологии, защиты окружающей среды при активном освоении Арктики, проблемах коренных народов Севера, образовании, — сообщает пресс-служба правительства Ямала.
Помимо представителей Ямала в форуме будут участвовать председатель заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России Талия Хабриева, замминистра транспорта РФ — руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский, зампредседателя Комитета российского парламента по региональной политике и проблемам Севера Владимир Пушкарёв, генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге Даг Малмер Халворсен, президент французского общества экологического права Агнес Мишло, международный арбитр ООН по морскому праву Владимир Котляр, а также ученые и представители власти из Карелии, Архангельской и Ленинградской областей и других регионов.
Ранее «URA.Ru» уже писало, что этот форум можно воспринимать как закрепление позиций Ямала в качестве мировой столицы Арктики. Мероприятие проводится уже в пятый раз. Впервые оно прошло в 2010 году в Салехарде. Позже местом проведения форума становились Москва и Санкт-Петербург. Организаторы отмечали, что место выбрано исключительно для удобства логистики, чтобы как можно больше участников могли присоединиться к обсуждению насущных проблем. В частности, так будет проще привлечь федеральных чиновников, чтобы объяснить им региональную специфику.
Форум проводится правительством Ямала совместно с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. По результатам обсуждений в прошлом году был разработан и недавно принят закон, позволяющий кочевым северным народам усыновлять детей.