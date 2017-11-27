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24 ноября 2017
19:43  27 ноября 2017 0

Кобылкин едет в Санкт-Петербург, чтобы застолбить первенство в Арктике

Совет безопасности. Челябинск., кобылкин дмитрий
Дмитрий Кобылкин даст старт международному арктическому правовому форуму в Санкт-ПетербургеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин 30 ноября откроет Международный правовой арктический форум в Санкт-Петербурге. На протяжении нескольких дней политики будут обсуждать правовые аспекты жизнедеятельности арктических регионов мира. Речь пойдет о законотворчестве и его проблемах в сферах экологии, защиты окружающей среды при активном освоении Арктики, проблемах коренных народов Севера, образовании, — сообщает пресс-служба правительства Ямала.

Помимо представителей Ямала в форуме будут участвовать председатель заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России Талия Хабриева, замминистра транспорта РФ — руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский, зампредседателя Комитета российского парламента по региональной политике и проблемам Севера Владимир Пушкарёв, генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге Даг Малмер Халворсен, президент французского общества экологического права Агнес Мишло, международный арбитр ООН по морскому праву Владимир Котляр, а также ученые и представители власти из Карелии, Архангельской и Ленинградской областей и других регионов.

Ранее «URA.Ru» уже писало, что этот форум можно воспринимать как закрепление позиций Ямала в качестве мировой столицы Арктики. Мероприятие проводится уже в пятый раз. Впервые оно прошло в 2010 году в Салехарде. Позже местом проведения форума становились Москва и Санкт-Петербург. Организаторы отмечали, что место выбрано исключительно для удобства логистики, чтобы как можно больше участников могли присоединиться к обсуждению насущных проблем. В частности, так будет проще привлечь федеральных чиновников, чтобы объяснить им региональную специфику.

Форум проводится правительством Ямала совместно с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. По результатам обсуждений в прошлом году был разработан и недавно принят закон, позволяющий кочевым северным народам усыновлять детей.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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