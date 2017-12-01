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01 декабря 2017
Главные новости 
23:07  01 декабря 2017 2

«Латентный гей и навозный жук». Макс Фадеев ответил оскорбившему солистку группы SEREBRO Милонову. ФОТО

Максим Фадеев, фадеев максим
Продюсер заступился за своих подопечныхФото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Музыкальный продюсер Максим Фадеев жестко ответил депутату Госдумы Виталию Милонову на оскорбления в адрес солистки группы SEREBRO. Фадеев привел три доказательства нетрадиционной сексуальной ориентации самого народного избранника, назвав его заодно «полуполитиком», «полуфриком» и «цирковой собакой».

«Первый мой аргумент в пользу того, что он латентный гей: любой психолог вам скажет, что человек, который постоянно набрасывается на людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, демонстрирует им свою явную ненависть, свое презрение и делает это очень громко и регулярно, проявляет свою латентную принадлежность», — написал продюсер на своей страничке в Instagram. В качестве второго аргумента Фадеев напомнил, что «только немужик или полумужик может набрасываться на женщин, обзывать их, оскорблять и так ненавидеть». Третим аргументом был физиологический. «Узкие плечики и припухшая попка тоже наталкивают на мысль об избытке женских гормонов», — пояснил музыкальный продюсер на своей страничке в соцсети Instagram.

Также Фадеев назвал Милонова сладеньким, уточнив, что у депутата не получится скрыть свою реальную ориентацию. В случае, если Милонов оскорбится, музыкант посоветовал ему обращаться в суд. Помимо этого Фадеев задался вопросом, что сделал Милонов по сравнению с тем, что успели создать вокалистки SEREBRO. Придя в итоге неприятному для политика выводу, что тот является типичным «политическим навозным жуком». В соцсети он посвятил депутату Госдумы сразу несколько жестких постов.

Как уже сообщало «URA.RU», ранее Милонов в одном из ток-шоу оскорбил одну из участниц музыкального коллектива Фадеева, а также предложил способ распознавания геев в обществе.

Лев Истомин
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