16:39 02 декабря 2017 0

Штабы Ксении Собчак проверяют перед открытием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Санкт-Петербурге за два часа перед открытием штаба Ксении Собчак. в офис нагрянула полиция. Как сообщил на своей странице в Facebook активист Вадим Суходольский, стражи порядка пояснили, что приехали для того, чтобы осмотреть помещение.

«Сотрудники полиции пришли в петербургский штаб Ксении Собчак за 2 часа до его открытия. Руководители и волонтёры пришли к штабу на улице Рылеева в Санкт-Петербурге, а у подъезда стоят две машины с полицией. Будут производить осмотр помещения, говорят», — написал активист в соцсети.

Руководителя штаба Николай Артеменко в свою очередь написал, что полицейские осмотрели помещение, никаких обысков проводить не стали, претензий также не высказывали. Однако на всякий случай несколько стражей порядка остались стоять у входа в помещение. Там же остались припаркованы три полицейских авто.

1/2 Фото: Facebook ВадимаСуходольского

27 октября Ксения Собчак провела встречу в Екатеринбурге со своими сторонниками. Она заявила, что считает Урал ключевым регионом для проведения своей кампании. «Урал, конечно, особенный регион. Мой друг Леонид Парфенов назвал его хребтом России. Это так и есть. Здесь живут какие-то особенные люди. Люди со стержнем. Люди, которых не сломать. Хорошо, что у России такой хребет», — оценила результаты поездки в уральскую столицу Собчак на своей странице в Instagram.

Позже в Екатеринбурге был открыт штаб Собчак, его возглавил 25-летний основатель ивент-бюро Red Евгений Рон. Он признался, что с арендой помещения были проблемы, «везде нам отказывали, как только узнавали, для чего мы собираемся его арендовать», пояснил он. Кроме того Рон рассказал «URA.RU», что лично с Собчак пока не общался, ему доводилось лишь контактировать с руководителем региональной сети штабов Тимуром Валеевым. Рон анонсировал, что Собчак приедет в Екатеринбург в первой половине декабря.