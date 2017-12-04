Публикацию о «резиденции» губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина в его пресс-службе назвали «нездоровой фантазией». Ранее в СМИ, ссылаясь на соответствующие документы, оценили его номер в гостинично-транспортном комплексе «Ямальский» вместе с убранством в 200 млн рублей.
В начале ноября в СМИ был опубликован материал о «резиденции губернатора» в Салехарде. «Придуманные номера золотых комнат — это чья-то нездоровая фантазия», — цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря главы ЯНАО Натальи Хлопуновой. По словам Хлопуновой, «Ямальский» является гостиничным комплексом, который предоставляет номера разного уровня комфорта, и добавила, что семья Кобылкина там не живет.
Ранее «URA.RU» писало о фейковых «атаках» на губернатора автономного округа. Так, в одном из материалов авторы утверждали, что в его резиденции установлен элитный унитаз из итальянского фарфора стоимостью более восьми млн рублей. Ложной информации сразу нашлось опровержение.