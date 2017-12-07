В тюменской больнице сменили главврача после публикации «URA.RU». Скоро приедут ревизоры

В тюменской больнице «Водников» сменили главврача. Так в Федеральном медико-биологическом агентстве России (ФМБА) отреагировали на публикацию «URA.RU» о том, что из учреждения массово уходят сотрудники. Об этом редакции сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждает сайт больницы. В разделе «Руководство» временно исполняющим обязанности главного врача значится директор Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России Владимир Шутов. Больницу возглавлял Иван Брагин.
В Тюмень также едут представители ведомства из Москвы, рассказал собеседник издания. 11 декабря в больницу прибудет руководитель ФМБА России Владимир Уйба, который, вероятно, встретится с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. Начало работы по комплексной проверке больницы подтвердил лично Владимир Шутов в беседе с корреспондентом интернет-портала «NashGorod.Ru». По ее итогам совместно с городским департаментом здравоохранения будут приняты меры по совершенствованию учреждения.
Экспертам предстоит разобраться не только с вопросом заработных плат и финансового положения больницы в целом, но и с ее внешним видом. На днях в социальных сетях стали распространять негативные отзывы пациентов учреждения. Тюменцы рассказывают о плачевных санитарных условиях и подкрепляют свои слова фотографиями. На снимках видно, что в коридорах лежит строительный мусор, а рабочие делают ремонт прямо в присутствии больных терапевтического отделения, вынуждая их дышать пылью.
Владимир Шутов пояснил причины ситуации. По его словам, это произошло из-за нехватки свободных помещений, на которое наложилось большое количество госпитализированных. Недавно в больнице закончили ремонт крыши (она протекала почти пять лет), и теперь строители переключились на устранение повреждений из-за воды. Санитары по мере возможностей убирают строительный мусор из коридоров. Закончить работу надеются до конца этой недели.
Напомним, по словам сотрудников больницы, в октябре зарплата врача на ставку не достигала и 30 тысяч рублей (19-27 тысяч), а медсестры за полторы ставки получили по 14-17 тысяч рублей. Главврач отметил, что индексацию заработных плат уже провели, и теперь она «на порядок выше».