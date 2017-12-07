Мать 18-летнего молодого человека, который заставлял 15-летнюю школьницу смыть их новорожденного сына в унитаз, высказала угрозы в адрес молодых родителей. Узнав о произошедшем, она испытала шок, но оставлять младенца не захотела. Скорее всего, ребенок отправится в детский дом.
После неудачной попытки убийства ребенка парень предложил положить его в пакет и закопать, сообщает «Московский комсомолец». «Тебя убью, урода посажу», — прикрикнула бабушка младенца на новоиспеченных родителей перед тем, как вызвать «скорую».
Сейчас врачи борются за жизнь недоношенного новорожденного. Известно, что школьница пыталась различными способами прервать беременность и не наблюдалась у врача. По данным издания, младенец не нужен близким девушки и парня, поэтому он может оказаться в детском доме.
Материалы об инциденте уже передали следователям из органов внутренних дел по инициативе СК РФ по Челябинской области. Известно, что 15-летняя роженица не состояла на учете в подразделения по делам несовершеннолетних.