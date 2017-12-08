11:11 08 декабря 2017 0

В регионе отремонтировали восемь из десяти самых разрушенных дорог Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из десятка «убитых» дорог, нанесенных на карту ОНФ в Курганской области, в этом году отремонтировано восемь проблемных участков дорожной сети. Это шестой показатель среди всех регионов России, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

Больше всего капитально отремонтированных дорог из топ-10 оказалось в Вологодской и Томской областях, где отремонтировали все десять участков.

Всего в Зауралье за время работы проекта ОНФ на карте самых разрушенных дорог жители области отметили 142 участка общей протяженностью 101 км. В частности, в антирейтинг попали восемь дорог из Кургана и две — из Шадринска. За них проголосовало 1,8 тысячи человек. Еще по одному участку из каждого города нуждаются в ремонте. Однако и к некоторым отремонтированным дорогам у экспертов ОНФ остаются замечания.

Активисты ОНФ отмечают, что ремонт улицы Химмашевской в Кургане, которая занимала третье место в антирейтинге, муниципальные власти изначально не планировали проводить в текущем году. Однако недовольство горожан росло, и при появлении средств в сентябре администрация Кургана объявила аукцион на проведение необходимых работ, которые были завершены в октябре.

«На сайте „Карта убитых дорог“ в Курганской области еще много „красных“ участков, которые, по мнению граждан, нуждаются в ремонте. Каждый случай мы проработаем, а большинство уже держим на контроле», — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин.