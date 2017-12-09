00:58 09 декабря 2017 0

Анна Кузнецова раскритиковала челябинских специалистов, которые должны были помочь школьнице Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова раскритиковала челябинские службы психологической поддержки после истории о родившей в туалете 15-летней школьницы. Попытки со стороны психологов помочь подростку, по ее словам, усугубили ситуацию, а компетентных специалистов в нужное время не было «в зоне видимости». Об этом омбудсмен написала на своей странице «ВКонтакте».

«Неужели не нашлось ни одного человека, специалиста, способного понять девочку, прежде всего — психолога, которому она могла бы доверить свою тайну? Насколько мне известно, попытки разобраться были, но они оказались настолько нелепыми, что только усугубили ситуацию, — заявила Кузнецова. — С новой силой встают проблемы доступности помощи компетентных специалистов. Уверена, в регионе есть и психологические службы доверия, и настоящие профессионалы, но почему-то в ситуации, в которой оказалась несовершеннолетняя мама, они были вне зоны видимости».

В скором будущем, по словам уполномоченного, ребенка заберут родные, однако проблема недоступности социальной помощи остается актуальной, добавила Анна Кузнецова. По ее словам, информация о предоставляемых услугах — психологической и юридической помощи — должна быть доступна и помогала людям, «а не существовала для отчётов и презентаций».

Ранее «URA.RU» сообщило о 15-летней школьнице, которая скрывала беременность и родила на седьмом месяце беременности в туалете общежития. В социальных сетях сообщалось, что отец ребенка хотел, чтобы она утопила ребенка в унитазе. История заинтересовала следователей, которые сейчас проводят проверку, однако уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина, как пишет Nation News, заявила, что мать не собиралась топить ребенка.