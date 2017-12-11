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Главные новости Курганской области
11:01  11 декабря 2017 0

Организаторы забастовки в Курганской области пожаловались на давление со стороны чиновников

В район приехало руководство департамента образования и наукиФото пресс-службы губернатора Курганской области

После объявления о готовящейся забастовке на встречу с учителями в село Звериноголовское Курганской области приехали члены регионального правительства. Члены забастовочного комитета пожаловались «URA.RU» на давление.

В ходе проверок системы начисления зарплаты в Звериноголовском районе были выявлены нарушения, во время встречи с педагогами их пообещали устранить. В целом в районе соблюдены требования по доведению размера средней заработной платы педагогов до средней по экономике региона, сообщили в пресс-службе губернатора. Из областного бюджета финансирование на эти цели выделено в полном объеме, утверждали в ходе беседы гости из Кургана.

Учителя не согласны с подсчетами чиновников
Фото пресс-службы губернатора Курганской области

В то же время руководитель забастовочного комитета Владимир Кочеулов заявил «URA.RU», что у него имеются документы, что с 1 сентября средняя зарплата учителей в районе составляет около 19 тысяч, а не 22 тысячи, как утверждают чиновники. «Директор департамента науки Наталья Бобкова сразу сказала — надо проверить, как вы работаете. После встречи она пришла в кабинет и стала проверять учебные планы и другие документы. Конечно, при желании всегда можно найти недочеты», — рассказал Кочеулов. По его словам, после встречи сразу несколько членов забастовочного комитета ушли на больничный с высоким давлением и сам он был вынужден обратиться к врачу.

Тем не менее, учителя намерены бороться дальше. Они записали видеообращение и направили его президенту Владимиру Путину. «Даже представитель управления труда вместо того, чтобы встать на нашу сторону, задает непонятные вопросы. У наших врачей та же ситуация, все надбавки порезали, а жаловаться они бояться», — отмечает Кочеулов.

Во вторник, 12 декабря с зауральскими педагогами встретится депутат Госдумы Александр Ильтяков, мероприятие пройдет в здании областной федерации профсоюзов Кургане.

Получить оперативный комментарий директора департамента науки Натальи Бобковой не удалось — она не ответила на звонок корреспондента.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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