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Главные новости Тюменской области
18:52  12 декабря 2017 0

В Тюмени автокран раздавил пешехода на тротуаре. ФОТО

Клипарт. Знак аварийной остановки, знак аварийной остановки, дтп
Машину вынесло на тротуар после того, как водитель начал тормозитьФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Тюмени на улице Алебашевской 12 декабря водитель автокрана сбил женщину, шедшую по тротуару. Как рассказали журналистам в отделении пропаганды областного управления ГИБДД, пострадавшая скончалась на месте от полученных травм, на вид ей было около 50 лет.

В момент аварии автокран ехал по крайней правой полосе, пишет портал 72.ru. Перед перекрестком водитель начал тормозить, заметив красный сигнал светофора. Машину вынесло на тротуар, по которому в этот момент двигалась женщина-пешеход. На место были вызваны сотрудники скорой помощи, но медики ничем не смогли помочь тюменке.

В соцсетях очевидцы делятся фотографиями с места ДТП. По ним видно, что грузовик также снес столбы и дорожные знаки. Автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.

Виктор Дорофеев
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