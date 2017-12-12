В Тюмени на улице Алебашевской 12 декабря водитель автокрана сбил женщину, шедшую по тротуару. Как рассказали журналистам в отделении пропаганды областного управления ГИБДД, пострадавшая скончалась на месте от полученных травм, на вид ей было около 50 лет.
В момент аварии автокран ехал по крайней правой полосе, пишет портал 72.ru. Перед перекрестком водитель начал тормозить, заметив красный сигнал светофора. Машину вынесло на тротуар, по которому в этот момент двигалась женщина-пешеход. На место были вызваны сотрудники скорой помощи, но медики ничем не смогли помочь тюменке.
В соцсетях очевидцы делятся фотографиями с места ДТП. По ним видно, что грузовик также снес столбы и дорожные знаки. Автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.