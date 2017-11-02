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02 ноября 2017
12:48  02 ноября 2017 0

Бастрыкин отстранил начальников уральских управлений СКР из-за погибших в ХМАО детей

Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин обезглавил следственное управление ГСУ в Екатеринбурге и СКР по ХМАОФото: Официальный сайт президента РФ
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отстранил от службы сразу нескольких высокопоставленных следователей в Екатеринбурге и ХМАО. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе главного управления ведомства.

От службы временно отстранены руководитель четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбург) ГСУ СКР Руслан Ибиев, его заместитель Дмитрий Корешников, а также руководитель следственного управления СКР по ХМАО Анвар Ахмедзянов. Бастрыкин принял такое решение из-за многочисленных публичных обращений родственников погибших и пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском детей, а также требований югорчан провести объективное расследование и привлечь к уголовной ответственности всех виновных.

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Авария произошла 4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском: автобус с юными акробатами из Нефтеюганска, возвращаясь с окружных соревнований, врезался в грузовик со спецтехникой. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Более 20 были ранены. Расследованием резонансной трагедии занималось четвертое следственное управление ГСУ СКР. Ранее Бастрыкин дважды за полтора месяца прилетал в ХМАО, в том числе и из-за этой трагедии. После визита в Югру в сентябре глава СКР дал указание пересмотреть дело.

Новый скандал произошел 27 октября, когда суд отпустил под подписку о невыезде главного фигуранта — водителя грузовика Раиля Саитханова. Как ранее сообщало агентство, защита подсудимого смогла разбить некоторые доводы обвинения, а родители погибших в аварии детей считают, что именно следствие допустило ошибки, из-за которых Саитханов вышел на свободу.

В пресс-службе ГСУ СКР также отметили, что от работы в ХМАО отстранены еще несколько следователей — они вели другое резонансное дело о ДТП с участием сотрудника ГИБДД, который сбил 15-летнего подростка. По поручению Александра Бастрыкина соответствующим контрольным подразделением центрального аппарата уже начата проверка действий югорских сыщиков. А в ХМАО сейчас работают сотрудники главного следственного управления, которые расследуют не только этот инцидент, но и в целом работу местных полицейских.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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