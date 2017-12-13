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Главные новости Курганской области
16:19  13 декабря 2017 0

Прокурор раскритиковал бюджет Кургана на 2018 год. Мало денег на дороги и судебные решения

Городская Дума. Курган, голосование, депутаты курганской городской думы
Курганские депутаты приняли проект бюджета города на 2018 год в первом чтенииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты Курганской городской думы утвердили проект бюджета города на 2018 год и плановый период до 2020 года в первом чтении. Замечания к проекту высказал только городской прокурор Вадим Суровцев, передает корреспондент «URA.RU»

По словам Суровцева, в бюджете наблюдается серьезное недофинансирование социально значимых направлений. Так, в департаменте финансов города на исполнении лежат 187 судебных решений о выплате компенсации стоимости жилья. На их исполнение нужно более 138 млн рублей, а в бюджете на данные расходы предусмотрено только 24 млн рублей, то есть менее 18% от потребности. Есть неисполненные решения судов по ремонту объектов социальной сферы. «Недостаточно средств запланировано на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию улиц, дорог, ливневой канализации и мостов», — отметил прокурор.

Кроме того, не заложены деньги на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры земельных участков, выделенных льготникам (многодетным семьям) на границах с поселками Пригородный, Левашово, Чистое поле, 16-й микрорайон. «Учитывая социальную направленность, предлагаю рассмотреть возможность увеличения средств на эти расходы», — подчеркнул прокурор.

Директор департамента финансов Игорь Зворыгин отметил, что замечания будут проработаны ко второму чтению проекта бюджета. Пока же на 2018 года предполагаемые доходы бюджета Кургана составят 5 млрд 906 млн рублей, расходы — 6 млрд 241 млн рублей, дефицит — 335 тысяч рублей. На 2019 год доходы и расходы определены в сумме 4 млрд 398 млн рублей, на 2020 год — 4 млрд 473 млн рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга — 659 млн рублей.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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