В Британии заговорили о крахе украинской стратегии

После решения Пентагона приостановить поставки вооружения Украине маловероятно, что украинское руководство согласится на мирное соглашение с Россией. Это может привести страну к катастрофическим последствиям. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Они (киевские власти — прим. URA.RU) продолжат сражаться и требовать деньги у ЕС. И эти деньги они получат, так как Европа ничего более дать им не может. Затем они будут оставаться во главе украинского государства до самого краха страны», — рассказал Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. По его словам, украинские власти могут переехать в Европу и создать там правительство в изгнании.
Кроме того, после прекращения поставок части вооружения со стороны США Украине следует признать поражение и понять, что Запад не окажет необходимой поддержки, отметил аналитик. В этих условиях Киеву остается лишь начать переговоры с Россией, согласившись на ее условия мира и признав потерю четырех регионов. Однако по мнению эксперта, Украина, скорее всего, не решится на подобные шаги и продолжит просить военную и финансовую помощь у европейских стран.
Ранее немецкий военный эксперт Томас Тайнер заявил, что украинская ПВО утратит боеспособность за неделю, а эффективность HIMARS снизится к сентябрю. По его словам, при массовых атаках России запас ракет Patriot может быть израсходован за одну-две недели.
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