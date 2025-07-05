В США выяснили, на кого Трамп променял Украину

США приостановили поставки вооружений Украине из-за необходимости перераспределения военных ресурсов в пользу Израиля и сдерживания Китая. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
«На этой неделе [президент США Дональд] Трамп разочаровал „ястребов“, заморозив поставки ключевого оружия другому американскому союзнику — Украине», — говорится в материале. По данным издания, сократить помощь другим странам, включая Украину, Вашингтон решил из-за желания помочь Израилю на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Также уточняется, что часть ресурсов США направлена на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее газета Politico сообщила о приостановке поставок оружия Украине. Эту информацию подтвердила представитель Белого дома Анна Келли. Это решение она объяснила приоритетом интересов Америки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.
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