13:10 14 декабря 2017 2

Рекордный урожай не принес Курганской области богатства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Курганской области, которая получила в этом году рекордный урожай в 2 млрд тонн зерна, цены на пшеницу намного ниже уровня прошлого года, признал директор департамента АПК Сергей Пугин на заседании аграрного комитета областной думы в четверг, 14 декабря. Аграрии пожаловались в ответ, что им нечем платить налоги, передает корреспондент «URA.RU».

По итогам года основные показатели аграрного сектора Зауралья вырастут на 4,2%, в село было вложено на 15% больше было инвестиций, чем годом ранее, доложил депутатам Пугин. Однако обеспеченность сельхозтехникой остается на уровне 30% уже несколько лет подряд. «Цены на зерно немного увеличились, но далеки от 2016 года», — отметил вице-губернатор. Он добавил, что темпы отгрузки пшеницы в этом году заметно выше. Пугин напомнил также, что правительством РФ подписало постановление, согласно которому будут субсидироваться железнодорожные перевозки зерна, Зауралью выделена квота в 320 тысяч тонн.

Сергей Пугин рассказал о перспективах растениеводства Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты-аграрии заявили о неприемлемости цен. «Пшеница пятого класса стоит 4,5 рубля. Чтобы купить тонну солярки, нужно продать 10 тонн зерна или две с половиной тонны молока. Что, мы так и будем ждать до апреля субсидию на РЖД? Надо что-то делать!» — возмутился депутат Владимир Алейников и добавил, что парк техники и не обновляется — делать это не на что. Он предложил выделить субсидии и на автомобильные перевозки.

В ответ Пугин предложил назвать рентабельность сельхозпредприятий. «19 процентов, — ответил он сам на свой вопрос. — За границей за такую рентабельность задавятся!». Он напомнил, что о проблеме с низкой ценой на зерно было известно давно и аграрии могли подготовиться, к примеру, обратиться в банки за реструктуризацией долгов. Однако таких обращений нет.

Также разговор коснулся строительства в области больших агрокомплексов. Именно отсутствие таковых, по мнению Пугина, является причиной низких цен на пшеницу — внутри региона ее некому потреблять. «Сейчас беспрецедентные меры поддержки, возместят 30% вложенных средств. Агрокомплекс стоит миллиард, вы готовы взять на себя такую ответственность? — обратился он к присутствующим аграриям. — Я думаю, нет». Депутаты парировали, что в таком масштабном строительстве нужны не только частные инвестиции, но и поддержка местной власти. «Сами знаете, какой у нас бюджет», — отметил Пугин, и стороны сокрушенно вздохнули.

Аграрии второй год подряд жалуются на низкие цены на зерно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Слово взял еще один производитель Виктор Егоров он напомнил, что до сих пор не получил положенную в 2017 году субсидию на литр молока. Пугин признал, что у департамента есть кредиторская задолженность в 11 млн рублей. «Эти деньги заложены в бюджет 2018 года. Мы все выплатим», — пообещал он. «За вашей спиной сидит налоговая. Пусть они тоже подождут два года», — возразил Егоров. «Принимаю ваше замечание, постараемся до конца года закрыть вам долги», — пообещал вице-губернатор.

В завершение разговора о перспективах развития растениеводства Пугин рассказал, что уже в 2018 году на Дальнем Востоке в Зарубино заработает терминал по отгрузке пшеницы. У Зауралья есть договоренность на квоту в 450 тысяч тонн.