Первым олигархом, готовым поменять налоги на чистый воздух в Челябинске, стал Игорь Зюзин

Первым предприятием, готовым финансировать экологические программы правительства Челябинской области в обмен на налог на движимое имущество, стало ПАО «Мечел». Об этом договорились на встрече губернатор Борис Дубровский и председатель совета директоров ПАО Игорь Зюзин. Челябинский металлургический комбинат (ЧМК), входящий в структуру «Мечела», — один из основных загрязнителей атмосферы областного центра.
Будет подписано соглашение по взаимодействию в сфере экологии между «Мечелом» и правительством региона, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. «Сегодня необходимо объединить усилия власти, общества и бизнеса в вопросах защиты экологии», — прокомментировал встречу с главой региона Игорь Зюзин.
ЧМК, входящий в структуру ПАО «Мечел», по данным экспертов, является одним из основных загрязнителей воздуха в областном центре. У комбината отзывали разрешение на выбросы. Ставился вопрос об остановке предприятия на 90 суток, но суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора.
Областной закон о снижении вплоть до нуля налога на движимое имущество для заводов, которые заключат соглашение с правительством и начнут реализовывать природоохранные программы, вступит в действие с 1 января 2018 года. Это документ общественники назвали «законом экологической совести». Соглашения, которые предлагается заключать с правительством области, предполагают сокращение выбросов не только в атмосферу, но и в воду, а также термическую обработку и очистку газов, обезвреживание отходов производств, улучшение режимов сжигания топлива, улавливание и утилизацию загрязняющих веществ.