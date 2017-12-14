{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,14
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
14 декабря 2017
13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
14:09  14 декабря 2017 0

Первым олигархом, готовым поменять налоги на чистый воздух в Челябинске, стал Игорь Зюзин

Игорь Зюзин (слева) подпишет соглашение с Борисом ДубровскимФОТО: пресс-служба губернатора Челябинской области
новость из сюжета:
Смог накрыл Челябинск
все новости сюжета

Первым предприятием, готовым финансировать экологические программы правительства Челябинской области в обмен на налог на движимое имущество, стало ПАО «Мечел». Об этом договорились на встрече губернатор Борис Дубровский и председатель совета директоров ПАО Игорь Зюзин. Челябинский металлургический комбинат (ЧМК), входящий в структуру «Мечела», — один из основных загрязнителей атмосферы областного центра.

Будет подписано соглашение по взаимодействию в сфере экологии между «Мечелом» и правительством региона, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. «Сегодня необходимо объединить усилия власти, общества и бизнеса в вопросах защиты экологии», — прокомментировал встречу с главой региона Игорь Зюзин.

ЧМК, входящий в структуру ПАО «Мечел», по данным экспертов, является одним из основных загрязнителей воздуха в областном центре. У комбината отзывали разрешение на выбросы. Ставился вопрос об остановке предприятия на 90 суток, но суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора.

Областной закон о снижении вплоть до нуля налога на движимое имущество для заводов, которые заключат соглашение с правительством и начнут реализовывать природоохранные программы, вступит в действие с 1 января 2018 года. Это документ общественники назвали «законом экологической совести». Соглашения, которые предлагается заключать с правительством области, предполагают сокращение выбросов не только в атмосферу, но и в воду, а также термическую обработку и очистку газов, обезвреживание отходов производств, улучшение режимов сжигания топлива, улавливание и утилизацию загрязняющих веществ.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров